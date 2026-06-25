PRN Johor: Bersatu tampil calon anak tempatan, gabung muka lama dan baru

Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin (tiga dari kanan), sebelum ini telah melancarkan jentera Pilihan Raya Negeri Johor di Muar, pada 21 Jun lalu. - Foto FACEBOOK PARTI PRIBUMI BERSATU MALAYSIA

Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin (tiga dari kanan), sebelum ini telah melancarkan jentera Pilihan Raya Negeri Johor di Muar, pada 21 Jun lalu. - Foto FACEBOOK PARTI PRIBUMI BERSATU MALAYSIA

PRN Johor: Bersatu tampil calon anak tempatan, gabung muka lama dan baru

PRN Johor: Bersatu tampil calon anak tempatan, gabung muka lama dan baru Sahkan tiada pertindihan calon, rundingan dalam PN selesai

KUALA LUMPUR: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), yang mendapat kerusi paling banyak untuk bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional (PN) dalam Pilihan Raya Negeri Ke-16 Johor (PRN16), menggunakan formula menampilkan calon anak Johor yang berupaya membawa isu tempatan.

Naib Presidennya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, berkata semua calon dikemukakan membabitkan gabungan wajah baru dan penyandang Dewan Undangan Negeri (DUN) di Johor.

Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan jumlah kerusi yang bakal ditandingi Bersatu kerana perkara itu diumumkan presiden parti tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada majlis pengumuman calon Bersatu di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Pagoh, di Johor, pada 8 malam, 25 Jun.

Ditanya mengenai kerusi PN dalam PRN16 Johor itu, katanya PN tidak akan bertanding di semua 56 DUN kerana sudah ada persefahaman pengagihan kerusi seperti dicapai dalam mesyuarat PN.

Beliau, yang juga Anggota Majlis Tertinggi PN (MTPN), turut mengesahkan tiada isu pertindihan calon selepas ia berjaya diselesaikan ketika rundingan mengenainya dijalankan.

“Setakat perbincangan itu, kita tidak bertanding semua kerusi kerana kita ada strategi tersendiri... namun kawasan yang ditandingi tidak bertindih sesama parti komponen dalam PN.

“Berkemungkinan Pengerusi PN Johor sendiri, iaitu Datuk Dr Sharuddin Jamal daripada Bersatu, akan mempertahankan DUN yang dimenanginya pada PRN lalu.

“PN melalui Pengerusinya, Datuk Seri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar, bersetuju menandatangani watikah calon kami dan bergerak bersama di DUN yang kami tandingi,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Pada masa sama, Datuk Ahmad Faizal berkata dengan selesainya rundingan kerusi itu, tiada lagi perebutan logo PN kerana Bersatu dan PAS, sama-sama boleh menggunakan lambang terbabit pada PRN16 Johor.

“Dalam rundingan, penting untuk kita bertolak ansur... tentu sekali ada calon kami yang kecewa tidak dapat kerusi, namun tumpuan kini adalah untuk bantu memenangkan parti,” katanya.

Ditanya mengenai ura-ura PAS akan diberi laluan oleh Barisan Nasional (BN) di PRN16 Johor untuk bertanding dan diberikan jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) lantikan, Datuk Ahmad Faizal berkata perkara terbabit turut dibangkitkan Bersatu dalam mesyuarat tergempar MTPN.

“Kami sendiri menyebut, kami terdengar namun kami tidak mendapat maklum balas kerana tiada yang menidakkan dan juga tiada yang mengiakan.

“Melalui mesyuarat, MTPN turut diputuskan kemasukan Parti Cinta Malaysia (PCM) (atau kini dijenamakan semula sebagai Parti Wawasan Negara).

“Perkara berhubung pertikaian cadangan kemasukan Wawasan ke dalam PN ada dibangkitkan wakil Bersatu dalam mesyuarat terbabit.