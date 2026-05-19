Topic followed successfullyGo to BHku
Projek lebuh raya Pasir Gudang capai 83% siap, kerajaan negeri nafi kerja dihenti
Projek lebuh raya Pasir Gudang capai 83% siap, kerajaan negeri nafi kerja dihenti
Pemantauan berkala projek naik taraf terus dilakukan Jabatan Kerja Raya, kerajaan Johor
May 19, 2026 | 3:04 PM
Projek lebuh raya Pasir Gudang capai 83% siap, kerajaan negeri nafi kerja dihenti
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata kerja pembinaan di tapak masih berjalan aktif dan mengikut jadual ditetapkan. - Foto FACEBOOK FAZLI SALLEH
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor menafikan dakwaan di media sosial kononnya projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang FT17 Fasa 2B telah dihentikan, sebaliknya menegaskan bahawa kerja pembinaan masih berjalan aktif dan mengikut jadual ditetapkan.
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata projek berkenaan kini sudah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 83 peratus.
Laporan berkaitan
Onn Hafiz : Perluasan lebuhraya Pasir Gudang hampir siapMay 14, 2026 | 3:56 PM
Pemangku Sultan Johor gesa percepat kelulusan berkaitan RTS LinkApr 30, 2026 | 2:48 PM
Adun Permas cadang perluasan Bas Muafakat, bantu pekerja ulang-alik ke S’puraMar 27, 2026 | 1:17 PM