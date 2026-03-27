Adun Permas cadang perluasan Bas Muafakat, bantu pekerja ulang-alik ke S’pura
Mar 27, 2026 | 1:17 PM
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Permas, Encik Baharudin Mohamed Taib. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
Cadangan memperluas laluan Bas Muafakat Johor termasuk ke kawasan perindustrian dan pintu masuk sempadan wajar dipertimbangkan bagi membantu pekerja ulang-alik ke Singapura, kata Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Permas, Encik Baharudin Mohamed Taib.
Beliau berkata inisiatif itu boleh mengurangkan beban pekerja yang terpaksa keluar seawal 4 pagi untuk ke tempat kerja di Singapura.
Laporan berkaitan
