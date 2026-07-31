PUTRAJAYA: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 31 Julai memulakan siasatan menyusuli laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) berkaitan Lembaga Tabung Haji (TH).

Siasatan dimulakan dengan menggerakkan lapan pegawai penyiasat ke ibu pejabat institusi itu bagi mendapatkan dan meneliti dokumen berkaitan.

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abd Halim Aman, berkata siasatan itu dimulakan menyusuli saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya agensi penguat kuasa mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan laporan RCI yang dikeluarkan baru-baru ini.

“Pasukan penyiasatan sudah memulakan siasatan pagi ini (31 Julai) dengan mengenal pasti dokumentasi berkaitan perkara yang dinyatakan dalam RCI serta perkara yang mempunyai kaitan dengan siasatan kami.

“Pada peringkat ini, kami juga sedang mengenal pasti individu yang akan dipanggil untuk dirakam percakapan.

“Kami akan menyaring dan mengklasifikasikan senarai mereka sebelum dipanggil mengikut aturan siasatan,” katanya pada sidang media di Putrajaya, pada 31 Julai, lapor Berita Harian Malaysia.

Terdahulu SPRM pada 30 Julai memaklumkan menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti hasil laporan RCI Lembaga Tabung Haji (TH) yang didedahkan kepada umum.

Menyusuli pendedahan RCI itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Encik Mohd Hafaz Nazar, dilantik mengetuai pasukan khas itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Wartawan Bloomberg, Low De Wei (tengah), tiba di Mahkamah Agung pada 13 April.

Kes fitnah: Bloomberg, wartawan diarah bayar kos guaman $290,000 kepada Shanmugam, See Leng

Jul 31, 2026 | 2:52 PM
Motosikal RXZ milik seorang warga Singapura yang dirampas polis kerana penunggangnya didakwa melakukan aksi ‘superman’ ketika dalam perjalanan menghadiri Perhimpunan RXZ Members 8.0 di Terengganu.

Kerana aksi ‘superman’ di lebuh raya, warga S’pura kempunan sertai Perhimpunan RXZ di T’ganu

Jul 31, 2026 | 2:04 PM
Pelajar Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah bersama Ketua Eksekutif MUIS, Encik Kadir Maideen (empat dari kiri), mempamerkan kegiatan menghasilkan alas cawan daripada fabrik kitar semula, sekali gus menggalakkan amalan kelestarian melalui penggunaan semula fabrik daripada pakaian terpakai.

Dari Madrasah ke Istana: Pentas mengasah kepimpinan agamawan dari kaca mata S’pura

Jul 31, 2026 | 5:30 AM
Sekumpulan belia menyiapkan pek berisi makanan untuk keluarga susah dalam satu acara yang diterajui jawatankuasa kecil belia PA MESRA pada 7 Mac 2026. Acara itu menghimpunkan 100 youths dari institusi pengajian tinggi, pertubuhan Melayu/Islam dan M3@Bandar.

Direktori M³+ dilancar Ogos, galak kerjasama cipta penyelesaian bersama

Jul 30, 2026 | 10:30 PM
Program ‘Achieving Resilient and Inspiring Families’ (Arif) memberi sokongan kepada pasangan Muslim dalam perjalanan membina keluarga.

AMP terus perkukuh program sokong pasangan Muslim titi alam perkahwinan, keibubapaan

Jul 30, 2026 | 4:14 PM
proksi iran iraq

AS, Arab Saudi lancar serangan bersama ke atas proksi Iran di Iraq

Jul 29, 2026 | 3:54 PM
Belia Masjid Alkaff giat bertugas sebagai sukarelawan di gerai Masjid Alkaff Kampung Melayu (MAKM) dalam program Jalan Harmoni (Walk in Harmony 2026), sempena Hari Keharmonian Kaum Eunos di Kelab Masyarakat Eunos pada 25 Julai lalu sempena Bulan Keharmonian Kaum dan Agama.

Belia Alkaff semai harmoni, kongsi ilmu merentas agama

Jul 31, 2026 | 5:30 AM
(Dari kiri) Ahmad Eimran Darwisy Mohammad Suhaimi, Ustaz Dr Afif Pasuni (Naib Mudir Madrasah Aljunied), Encik Herman Cher Ma’in (Mudir Madrasah Aljunied), Sumayyah Jumadi, Nor’Aqilah Marsya Muhammad Syafie, dan Hannah Yusra Rashid di majlis penyampaian biasiswa tahunan di Singapore Expo pada 20 Julai.

Sumbangan anda kepada Madrasah Aljunied lahirkan pewaris ilmu

Jul 31, 2026 | 5:30 AM
turun bukit

Takluki teknik betul latih lutut dan otot semasa mendaki

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
harga jualan semula HDB, pasaran perumahan Singapura, suku kedua 2026

Harga flat jualan semula HDB terus susut pada suku kedua 2026

Jul 24, 2026 | 7:37 PM

Pasukan berkenaan akan meneliti sebarang isu perundangan membabitkan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa atau pengubahan wang haram.

“SPRM komited untuk memastikan setiap isu dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya dan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran undang-undang, tindakan tegas akan diambil tanpa mengira kedudukan atau latar belakang individu terbabit,” kata SPRM dalam kenyataan itu.

Sementara itu, TH dalam satu kenyataan pada 30 Julai, menegaskan Pelan Pemulihan dan Penstrukturan Semula yang dilaksanakan pada 2018 adalah merupakan langkah penting bagi menyelamatkan institusi itu daripada risiko insolvensi.

Menurut TH ia sekali gus memastikan kepentingan lebih sembilan juta pendeposit dalam badan pengurusan haji umat Islam Malaysia itu terus terpelihara.

TH berkata Pelan Pemulihan dan Penstrukturan TH itu berjaya menangani kerugian pelaburan RM12.6 bilion iaitu RM10 bilion, melalui Pelan Pemulihan 2018 dan RM2.6 bilion secara berperingkat sehingga akhir tahun 2025.

Jelas TH penjualan aset kepada Syarikat Tujuan Khas (SPV) milik penuh kerajaan, Urusharta Jamaah Sdn Bhd (UJSB), berjaya memulihkan kedudukan kewangan TH dan membolehkan institusi itu kembali berada di landasan yang mampan.

Katanya, TH kekal komited melindungi kepentingan pendeposit, mengukuhkan kepercayaan awam, serta memastikan institusi ini terus beroperasi dengan penuh integriti dan bertanggungjawab.

Laporan berkaitan
Tabung Haji M’sia rugi RM10b, Anwar arah siasatanJul 30, 2026 | 3:35 PM
Malaysia terus diiktiraf sebagai negara Islam contohJul 6, 2026 | 7:47 PM
Tomok, Lisa Surihani sebak tinggalkan anak tunai hajiMay 28, 2026 | 2:37 PM
Tunai ibadah haji dengan tenang meski dalam situasi bergolak  May 10, 2026 | 7:04 PM
Tabung HajiSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia