BUKIT MERTAJAM (Pulau Pinang): Malaysia terus diiktiraf pada peringkat antarabangsa sebagai antara negara Islam contoh dalam pengurusan hal ehwal Islam, hasil kejayaan pelbagai institusi dan dasar yang dibangunkan secara tersusun, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Dr Zulkifli Hasan.

Beliau berkata pengiktirafan itu disokong oleh pelbagai data, statistik serta pandangan sarjana dan pemerhati antarabangsa yang mengiktiraf keupayaan Malaysia dalam mengurus hal ehwal Islam.

“Apabila saya ke luar negara, kita memang sentiasa diperhatikan dan dikagumi oleh negara-negara lain kerana kita telah membuktikan dalam hal ehwal agama, pengurusan kita sentiasa terkedepan.

“Jika ada yang mengatakan Malaysia terancam Islamnya atau semakin didiskriminasi, dunia melihat negara kita sedang memacu dan menerajui pengurusan Islam serta hal ehwal agama pada peringkat dunia,” katanya.

Dr Zulkifli berkata demikian semasa berucap merasmikan Multaqa Madani Ulama dan Umara Peringkat Zon Utara di Masjid Timah, Permatang Pauh, Pulau Pinang, pada 5 Julai. 

Beliau berkata pencapaian membanggakan itu termasuk sistem pensijilan halal negara itu yang diterajui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), yang diiktiraf antara yang terbaik di dunia, selain pengurusan haji menerusi Tabung Haji yang beberapa kali menerima pengiktirafan antarabangsa.

Selain itu, Dr Zulkifli berkata sektor kewangan Islam Malaysia juga terus mengekalkan kedudukan sebagai antara peneraju dunia dan nombor satu dunia 11 tahun berturut-turut.

Dalam aspek pendidikan Islam, beliau berkata kerajaan sedang memperkukuh pelaksanaan Kurikulum Asas Fardu Ain (Kafa) menerusi Kafa 2.0 yang memberi penekanan kepada aspek amali dan penghayatan agama selain memperkasakan ekosistem pendidikan tahfiz.

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“Malaysia turut memiliki ekosistem tahfiz yang menyeluruh merangkumi Majlis Tahfiz Negara, Dasar Tahfiz Negara, Standard Tahfiz Negara dan Sijil Tahfiz Malaysia bagi membolehkan lepasan tahfiz melanjutkan pengajian ke bidang profesional, teknikal dan institusi pengajian tinggi,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Dr Zulkifli berkata kerajaan komited untuk melahirkan lebih ramai huffaz profesional yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara itu.

Terdahulu, beliau memaklumkan bahawa Yayasan Takwa telah menyalurkan sumbangan RM280,000 (kira-kira $88,621) kepada 28 masjid di Pulau Pinang dan RM10,000 kepada sekolah agama terpilih sebagai usaha memperkukuh pembangunan institusi pendidikan Islam di negeri itu.

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