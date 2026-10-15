BATU PAHAT: Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun didakwa berhubung kematian pelajar Tingkatan Empat, Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, di sebuah sekolah di Yong Peng.

Dia dituduh membunuh remaja yang juga berusia 16 tahun itu di dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Seth antara 2.30 petang dengan 4 petang pada 3 Oktober.

Suspek dibawa ke hadapan Majistret Mustaqim Sukarno, pada 15 Oktober dan prosiding berlangsung kira-kira 15 minit.

Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, yang membawa hukuman mati, atau penjara antara 30 dengan 40 tahun serta sekurang-kurangnya 12 sebatan rotan, jika disabitkan bersalah.

Suspek tidak boleh dinamakan kerana masih di bawah umur, dan anggota media tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik mahkamah.

Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaya.

Mahkamah menetapkan 22 Disember untuk sebutan semula kes, sementara menunggu laporan forensik dan bedah siasat di Mahkamah Majistret Yong Peng, sebelum kes dirujuk ke Mahkamah Tinggi Malaya. 

Peguam Mohd Azlan Shah Mohd Allias, yang mewakili tertuduh, memberitahu pemberita bahawa tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh.

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Dilaporkan sebelum ini bahawa Irene Sofiya ditemui berlumuran darah di dewan sekolah pada hari kejadian.

Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, berkata mangsa didakwa dipukul beberapa kali di kepala dengan paip.

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