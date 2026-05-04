Topic followed successfullyGo to BHku
Remaja M’sia 18 tahun tunai haji sendiri
Remaja M’sia 18 tahun tunai haji sendiri
Bukti didikan dan perancangan awal ibu berbaloi
May 4, 2026 | 12:47 PM
Remaja M’sia 18 tahun tunai haji sendiri
Eusoff Azman, 18 tahun, berkata amalan menabung sejak kecil yang diusahakan ibunya menjadi antara faktor penting yang merealisasikan impian ke Tanah Suci. - Foto SINAR HARIAN
KUALA LUMPUR: Ketika ramai remaja seusianya masih mencari arah hidup, seorang anak muda berusia 18 tahun membuktikan kematangan luar biasa apabila berangkat ke Tanah Suci seorang diri untuk menunaikan ibadah haji
Menurut laporan Sinar Harian, Eusoff Azman, bekas pelajar Maktab Tentera Diraja, melakar pengalaman bermakna itu hasil perancangan rapi ibunya yang mendaftarkannya dengan Lembaga Tabung Haji sejak kecil.
Laporan berkaitan
Konflik Timur Tengah: Tabung Haji sedia pelan bencana lindungi jemaah M’siaApr 16, 2026 | 3:42 PM
Johor beri bantuan khas RM300 kepada 3,800 anggota jemaah hajiApr 22, 2026 | 1:43 PM