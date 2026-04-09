Rumah Bangsa: Umno N9 terima permohonan tiga mantan ahli untuk kembali
Rumah Bangsa: Umno N9 terima permohonan tiga mantan ahli untuk kembali
Apr 9, 2026 | 1:53 PM
Rumah Bangsa: Umno N9 terima permohonan tiga mantan ahli untuk kembali
Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias. - Foto NSTP
SEREMBAN (Negeri Sembilan): Umno Negeri Sembilan menerima tiga permohonan rayuan bekas pemimpin dan ahlinya untuk kembali menyertai parti itu menerusi inisiatif Rumah Bangsa.
Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, berkata permohonan setakat ini turut membabitkan mantan Ketua Umno Bahagian Jempol yang juga mantan Ahli Parlimen (AP) Jempol, Datuk Seri Mohd Salim Mohd Sharif, manakala dua lagi adalah pimpinan peringkat bahagian Jelebu dan Rasah.
