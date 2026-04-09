SEREMBAN (Negeri Sembilan): Umno Negeri Sembilan menerima tiga permohonan rayuan bekas pemimpin dan ahlinya untuk kembali menyertai parti itu menerusi inisiatif Rumah Bangsa.

Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, berkata permohonan setakat ini turut membabitkan mantan Ketua Umno Bahagian Jempol yang juga mantan Ahli Parlimen (AP) Jempol, Datuk Seri Mohd Salim Mohd Sharif, manakala dua lagi adalah pimpinan peringkat bahagian Jelebu dan Rasah.