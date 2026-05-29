Saintis universiti di Sabah rungkai misteri spesis tumbuhan baru di Tawau selepas 12 tahun

Spesies tumbuhan baharu dikenali sebagai ‘Ardisia condensiflora’ ditemui di Taman Bukit Tawau, Sabah pada 2014. - Foto ihsan UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

TAWAU (Sabah): Misteri sejenis tumbuhan yang tersimpan tanpa identiti di herbarium (tempat spesimen tumbuhan dikeringkan atau diawet) sejak 12 tahun lalu akhirnya berjaya dirungkai saintis Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Spesimen berkenaan yang dikenali sebagai ‘Ardisia condensiflora’ disahkan sebagai spesies baharu yang hanya ditemukan di Sabah.

Spesies itu ditemukan di kawasan Taman Bukit Tawau, Sabah, pada 2014 sebelum melalui penelitian saintifik dan kajian taksonomi terperinci bagi mengesahkan statusnya.

Penemuan itu diterbitkan secara rasmi pada 26 Mei lalu dalam jurnal taksonomi botani antarabangsa Phytotaxa (Vol. 758, No. 3), sekali gus meletakkan spesies berkenaan dalam rekod saintifik dunia sebagai tumbuhan endemik Sabah.

Kajian itu dijalankan penyelidik Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan (IBTP), UMS, Dr Avelinah Julius bersama Dr Timothy MA Utteridge dari Kebun Bunga Singapura dan IBTP, UMS.

IBTP dalam kenyataan pada 29 Mei berkata spesimen berkenaan ditemukan di kawasan hutan dipterokarpa pamah campuran yang teduh serta di sepanjang tebing sungai dalam kawasan perlindungan Taman Bukit Tawau.

Katanya, bagi mengesahkan status saintifik spesies itu, penyelidik menjalankan kajian herbarium dan taksonomi secara mendalam menggunakan spesimen yang dipinjamkan daripada Herbarium Taman Sabah.

“Proses ini membuktikan kepentingan koleksi herbarium dan kerjasama institusi dalam usaha merekodkan biodiversiti yang masih tersembunyi,” menurut kenyataan itu, lapor Berita Harian Malaysia.

Hasil kajian mendapati Ardisia condensiflora setakat ini hanya direkodkan di Taman Bukit Tawau, sekali gus menjadikannya spesies nadir dan endemik Sabah.

Berdasarkan rekod hanya dua koleksi yang ditemukan, spesies itu dinilai secara awal sebagai Rentan (Vulnerable – VU D2) mengikut kriteria Senarai Merah Kesatuan Antarabangsa bagi Pemuliharaan Alam Sekitar (IUCN), berikutan habitatnya yang sangat terhad.

Naib Canselor UMS, Profesor Datuk Dr Kasim Mansor, berkata penemuan itu membuktikan hutan Sabah masih menjadi antara khazanah biodiversiti paling bernilai di dunia.

“Hutan Sabah kekal menjadi antara makmal hidup paling berharga di dunia. Penemuan seperti ini membuktikan masih banyak lagi yang perlu diterokai, didokumentasikan dan dilindungi,” katanya.

Sementara itu, Dr Avelinah berkata penemuan berkenaan menjadi peringatan Borneo masih menyimpan banyak spesies yang belum direkodkan oleh sains moden.