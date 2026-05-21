Anak orang utan Borneo itu kelihatan berpaut pada ibunya, Miri, ketika si ibu berayun dan memanjat di sekitar kawasan orang utan di Orangutan Island. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK MANDAI WILDLIFE RESERVE

Anak orang utan Borneo lahir di Taman Haiwan S'pura

Di tengah kehijauan Mandai Wildlife Reserve, pengunjung Taman Haiwan Singapura kini dapat menatap kecomelan anak orang utan yang baru berusia tiga minggu.

Bayi primat Borneo ini, yang menyambut kelahiran pada 23 Mac, dan ibunya, Miri, dilaporkan sihat sejahtera oleh Mandai Wildlife Reserve pada 10 April. Mereka menyatakan: “Kami rasa ini hanyalah permulaan.”

Kurator Penjagaan Haiwan (operasi) Mandai Wildlife Group, Cik Wendy Chua, mendedahkan bahawa Miri, yang berusia 33 tahun, dipantau teliti oleh pasukan veterinar dan penjagaan haiwan sejak benih kehamilannya berputik.

Setelah bersalin, si ibu dan anak ditempatkan sebentar di ruang sunyi, membiarkan mereka mengeratkan ikatan dan berehat di bawah jagaan rapi. Pasangan ini kembali ke kawasan pameran pada 7 April.

“Miri tenang, pandangan matanya sentiasa tertumpu pada si anak, melindunginya dengan penuh kasih,” ujar Cik Chua.

Rakaman media sosial memaparkan si cilik berbulu perang kemerahan itu, erat berpaut pada Miri, lincah berayun dan memanjat di sekitar Orangutan Island.

Orang utan tersenarai sebagai spesies terancam kritikal dalam Senarai Merah Spesies Terancam Kesatuan Antarabangsa bagi Pemuliharaan Alam (IUCN).

Tiga spesies utamanya – Sumatera, Borneo, dan Tapanuli – berhadapan ancaman genting, didorong oleh kerakusan penebangan hutan dan pemburuan haram.

Menurut World Wide Fund for Nature (WWF), terdapat sekitar 104,700 orang utan Borneo dan 14,600 orang utan Sumatera di habitat liar, manakala bilangan orang utan Tapanuli hanya sekitar 800 ekor.

Orang utan, yang bermaksud “manusia hutan” dalam bahasa Melayu, ialah mamalia penghuni pokok terbesar di dunia dan boleh hidup sehingga 60 tahun di bawah jagaan manusia.

Menurut National Geographic, orang utan betina hanya melahirkan anak sekali setiap lapan tahun, tempoh paling lama bagi mana-mana haiwan, manakala anaknya tinggal bersama ibu selama kira-kira enam hingga tujuh tahun untuk mempelajari kemahiran hidup.

Mandai turut meraikan kelahiran lain: Seekor tenggiling Sunda (1 Mac), juga spesies terancam kritikal, dan sepasang kapibara (4 Januari), walaupun salah seekor anak kapibara gagal diselamatkan.

Dalam kenyataan 19 Mac mengenai kelahiran tenggiling itu, Mandai Wildlife Group berkata seekor tenggiling betina dijangka melahirkan anak dalam beberapa bulan akan datang.