Senarai calon ketua SPRM yang baru sudah diberi kepada Agong
Senarai calon ketua SPRM yang baru sudah diberi kepada Agong
Apr 24, 2026 | 5:32 PM
Senarai calon ketua SPRM yang baru sudah diberi kepada Agong
Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail menerima kehadiran Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, pada 24 April. - Foto X HRHJohorII
JOHOR BAHRU: JOHOR BAHRU: Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memaklumkan beliau telah bertemu Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, untuk membincangkan senarai calon Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang baharu.
Jawatan itu kini dipegang Tan Sri Azam Baki, yang kontraknya akan tamat pada 12 Mei.
