JOHOR BAHRU: JOHOR BAHRU: Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memaklumkan beliau telah bertemu Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, untuk membincangkan senarai calon Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang baharu.

Jawatan itu kini dipegang Tan Sri Azam Baki, yang kontraknya akan tamat pada 12 Mei.

