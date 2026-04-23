Agong M’sia akan pilih ketua SPRM baru
Apr 23, 2026 | 4:33 PM
Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim. - Foto FACEBOOK SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR
Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim, berkata beliau akan menentukan calon baru untuk menerajui Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Dalam satu kenyataan pada 23 April, Sultan Ibrahim berkata jawatan berkenan amat penting dalam memastikan SPRM terus berperanan secara berkesan sebagai institusi utama negara dalam membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
