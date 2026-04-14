Bagi elak berulang kekecohan semasa acara awal sebelum ini
Apr 14, 2026 | 6:42 PM
Majlis dihadiri Ketua SPRM dikawal ketat susulan protes ‘Tangkap Azam Baki’
BANGI (Selangor): Majlis Konvokesyen Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO), di Bangi, Selangor, yang dihadiri Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Azam Baki, berlangsung dengan kawalan keselamatan ketat oleh pihak berkuasa.
Difahamkan, kawalan ketat itu bagi mengelakkan kekecohan yang berlaku semasa Wacana Ilmiah di Pusat Dagangan Dunia (WTC) Kuala Lumpur, yang dihadiri Tan Sri Azam. pada 7 April lalu, daripada berulang.
