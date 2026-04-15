Topic followed successfullyGo to BHku
Suami maut, isteri cedera dalam nahas motosikal di JB menuju S’pura
Pasangan sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, motosikal rempuh belakang lori
Apr 15, 2026 | 5:42 PM
Suami terbunuh manakala isteri cedera selepas motosikal yang mereka tunggang, merempuh belakang sebuah lori di Kilometer 0.6 Lebuhraya Linkedua arah selatan petang 14 April. - Foto PDRM
ISKANDAR PUTERI: Suami terbunuh manakala isteri cedera selepas motosikal yang mereka tunggang, merempuh belakang sebuah lori di Kilometer 0.6 Lebuhraya Linkedua arah selatan di sini petang 14 April.
Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Timbalan Suruhanjaya M Kumarasan berkata kejadian terjadi pada 2.40 petang, ketika pasangan suami isteri itu sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di Singapura, lapor Berita Harian Malaysia.