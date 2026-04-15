ISKANDAR PUTERI: Suami terbunuh manakala isteri cedera selepas motosikal yang mereka tunggang, merempuh belakang sebuah lori di Kilometer 0.6 Lebuhraya Linkedua arah selatan di sini petang 14 April.

Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Timbalan Suruhanjaya M Kumarasan berkata kejadian terjadi pada 2.40 petang, ketika pasangan suami isteri itu sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di Singapura, lapor Berita Harian Malaysia.