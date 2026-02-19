Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim (kiri), bersama Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. - Foto FACEBOOK SULTAN IBRAHIM SULTAN ISKANDAR

Sultan Ibrahim arah perang habis-habisan terhadap rasuah di Johor Beliau sifatkan rasuah sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, perbuatan tidak akan ditoleran dalam apa jua keadaan

JOHOR BAHRU: Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, menegaskan usaha membanteras rasuah mesti dilaksanakan tanpa kompromi di semua jabatan dan agensi di bawah pentadbiran kerajaan negeri Johor.

Beliau yang juga Sultan Johor berkata integriti dan ketelusan pentadbiran merupakan asas penting bagi menjamin kesejahteraan serta kemakmuran berterusan negeri.

Menurut hantaran di halaman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipetik Bernama, perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Mohammed Ridha Abd Kadir, dalam satu pertemuan di Istana Pasir Pelangi pada 18 Februari.

Turut hadir Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Datin Paduka Hazlina Jalil, serta Pengarah Tanah dan Galian Johor, Encik Mohammed Shakib Ali.

Dalam pertemuan hampir dua jam itu, beliau turut menerima taklimat daripada Datuk Onn Hafiz mengenai perkembangan semasa serta kemajuan pesat yang dicapai Johor.

Pada 17 Februari, beliau memberi amaran keras bahawa lebih ramai individu kini berada dalam ‘radar’ sebagai sebahagian daripada usaha tegas memerangi rasuah merentasi semua jabatan dan agensi kerajaan.

Menyifatkan rasuah sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, beliau berkata perbuatan itu tidak akan ditoleran dalam pentadbiran negara, dalam apa jua keadaan.

“Jangan fikir usaha memerangi rasuah hanya tertumpu kepada beberapa jabatan atau mereka yang memberi dan menerima rasuah.

“Malah mereka dalam pasukan polis, jabatan imigresen, jabatan kastam dan banyak lagi juga perlu berwaspada.

“Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga tidak terkecuali,” kata Sultan Ibrahim.

“Tidak kira apa pangkat kamu, termasuk ejen yang bertindak sebagai orang tengah serta pembekal pelbagai peralatan, pakaian dan bekalan perubatan, kamu juga berada dalam radar.

“Jangan anggap saya tidak mengetahui apa yang berlaku kerana saya juga mempunyai sumber maklumat sendiri,” katanya, lapor The Star.

Beliau menegaskan usaha membanteras rasuah mesti dilakukan secara nyata, bukan sekadar retorik, kerana tiada sesiapa kebal daripada undang-undang.

Beliau juga berkata pertukaran segera perlu dilakukan sekiranya pegawai gagal mengekalkan integriti dan melaksanakan tugas dengan jujur.

“Jika ada yang tidak mampu menjalankan tanggungjawab dengan integriti, berilah peluang kepada mereka yang lebih layak dan bersih untuk mengambil alih,” kata Sultan Ibrahim.

Pada Januari, ketika berucap sempena Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim turut menyeru agar rasuah diperangi secara besar-besaran tanpa sesiapa dilindungi daripada siasatan dan tindakan undang-undang.