Tahanan Pakistan lolos di Selangor, jaya diberkas semula selepas 10 hari
Tahanan Pakistan lolos di Selangor, jaya diberkas semula selepas 10 hari
Apr 20, 2026 | 12:57 PM
Tahanan Pakistan lolos di Selangor, jaya diberkas semula selepas 10 hari
Banduan warga Pakistan yang meloloskan diri daripada tahanan polis pada 9 April lalu telah berjaya ditahan oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) di Jalan Gombak Lama, Selangor, pada petang 18 April. - Foto ihsan JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
KUALA LUMPUR: Banduan warga Pakistan yang meloloskan diri daripada tahanan polis di Selangor pada 9 April lalu telah berjaya diberkas semula pada 18 April, selepas hampir 10 hari bersembunyi termasuk di kawasan hutan di Batu 14, Jalan Gombak Lama, Selangor.
Ketua Polis Selangor, Datuk Shazeli Kahar, mengesahkan suspek tersebut ditangkap semula pada kira-kira 5 petang, hasil tindakan serta kerjasama pelbagai pihak.
Tahanan Pakistan kes seksual kanak-kanak lolos penjara, diburu polisApr 10, 2026 | 1:23 PM
Penjara di Malaysia diancam banduan yang menjadi radikalJul 18, 2024 | 2:39 PM
Lelaki bersenjata serbu penjara di selatan Filipina, bebaskan 158 banduanJul 16, 2024 | 1:14 PM
Polis Sumatera berkas semula banduan larikan diriJul 17, 2024 | 1:22 PM
Pembunuh lolos dari jel AS ditahan semulaJul 9, 2024 | 10:18 AM