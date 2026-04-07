KUALA LUMPUR : Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan) mengesahkan menerima aduan penemuan kesan tapak kaki dipercayai milik harimau belang di Projek Pertanian Moden di Kluang, Johor, pada 3 April lalu.

Ketua Pengarah Perhilitan, Encik Abdul Kadir Abu Hashim, berkata aduan itu diterima kira-kira 7.30 malam, dengan kawasan penemuan berada 15 kilometer (km) dari Hutan Simpan Renggam dan 27 km dari Hutan Simpan Kluang, Johor.