Selain Kota Jail, kerajaan Johor turut membangun dan menaik taraf beberapa daya tarikan di Johor Bahru dan kawasan sekitarnya.

Ia termasuk Hutan Bandar yang meliputi kawasan seluas 20 hektar – sekitar 28 padang bola sepak – Danga Park, Taman Merdeka, kawasan Kilometer Sifar Johor Bahru, Zoo Johor dan Kampung Sungai Melayu.

Usaha itu bertujuan mempelbagaikan pilihan pelancongan sempena Tahun Melawat Johor 2026.

Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) antara lokasi riadah bandar yang cukup popular dalam kalangan warga Johor Bahru untuk berjoging, berbasikal, bersenam serta meluangkan masa bermutu bersama keluarga. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

1) Hutan Bandar

Hutan Bandar merupakan kawasan rekreasi hijau berhampiran pusat bandar Johor Bahru yang menawarkan suasana nyaman untuk berehat dan beriadah.

Tasik, pepohon rendang dan ruang rekreasinya menyediakan pilihan bagi pengunjung yang mahu menikmati alam semula jadi di tengah bandar.

Danga Park bukan sekadar tempat beriadah, malah menjadi lokasi untuk masyarakat meluangkan masa bermutu, mengeratkan hubungan serta menikmati suasana bandar yang lebih hidup dan mesra rakyat. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

2) Danga Park

Danga Park, atau Taman Awam Danga di Teluk Danga, dibuka kepada orang ramai pada 29 Mei 2026.

Taman ini menyediakan kawasan permainan kanak-kanak, permainan air dan laluan pejalan kaki bertingkat, sekali gus menambah pilihan kegiatan luar untuk keluarga.

Taman Merdeka merupakan lambang sejarah kemerdekaan negara yang diterjemahkan melalui landskap, monumen dan ruang tematik yang penuh makna. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

3) Taman Merdeka

Terletak kira-kira tiga kilometer dari pusat bandar Johor Bahru, Taman Merdeka menggabungkan kemudahan riadah dengan sejarah kemerdekaan Malaysia.

Taman seluas sekitar 12.5 hektar – bersamaan kira-kira 17 padang bola sepak – ini dilengkapi kemudahan tasik, arca, dan laman peringatan untuk pengunjung bersiar-siar sambil menghayati sejarah negara.

Kerja naik taraf di mercu tanda 0 Kilometer Johor Bahru dilaksanakan dengan kemas dan berjaya menyerlahkan lagi identiti Johor Bahru sebagai sebuah bandar raya moden dengan daya tarikan. Ia turut memberi nilai tambah kepada imej bandar raya, meningkatkan keselesaan pengunjung serta berpotensi menjadi salah satu lokasi ikonik untuk warga tempatan dan pelancong. - Foto fail

4) Kilometer Sifar Johor Bahru

Mercu tanda Kilometer Sifar di Jalan Dato’ Onn sedang diperindah menerusi penambahbaikan pencahayaan, paparan visual dan landskap.

Usaha sempena Tahun Melawat Johor 2026 itu bertujuan menghidupkan ruang pusat bandar dan meningkatkan keselesaan pengunjung sambil mengekalkan identiti serta warisannya.

Kerajaan Johor komited memastikan Zoo Johor terus menjadi antara destinasi riadah dan pendidikan yang membanggakan Bangsa Johor. - Foto fail

5) Zoo Johor

Zoo Johor di Jalan Gertak Merah merupakan zoo tertua di Malaysia, dengan sejarah sejak 1928.

Dibuka semula pada 31 Ogos 2024 selepas menjalani kerja naik taraf, taman haiwan seluas 4.73 hektar – kira-kira 6.5 padang bola sepak – ini menawarkan pengalaman mengenali pelbagai haiwan dengan kemudahan dan landskap yang diperbaharui.

Eko-Pelancongan Kampung Sungai Melayu di Iskandar Puteri yang dibangunkan kini menawarkan pengalaman lebih selesa dan menarik dan turut dilengkapi Laman Budaya, kios jualan, kawasan jeti, kemudahan meletak kenderaan serta perkhidmatan bugi, sambil mengekalkan keunikan alam semula jadi dan kehidupan masyarakat setempat. - Foto fail

6) Kampung Sungai Melayu

Kampung Sungai Melayu di Iskandar Puteri menawarkan pengalaman ekopelancongan melalui perjalanan bot menyusuri sungai serta pengenalan kepada kehidupan masyarakat setempat.