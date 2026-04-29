Tertembak diri sendiri: Mantan Ketua Bersekutu Bersatu Johor selamat jalani pembedahan
Apr 29, 2026 | 2:15 PM
Tangkap layar ketibaan mantan Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Hamzah Zainudin, di Hospital Sultan Ismail (HSI) Johor Bahru. - Foto FACEBOOK HAMZAH ZAINUDIN
JOHOR BAHRU: Mantan Ketua Bersekutu Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Johor, Datuk Tan Lek Khang, selesai menjalani pembedahan di Hospital Sultan Ismail (HSI) di sini, pada malam 28 April dan kini dilaporkan berada dalam proses pemulihan.
Mantan Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainudin, berkata Datuk Tan masih belum boleh dilawati sesiapa termasuk ahli keluarga terdekat kerana masih berada dalam fasa pemulihan.
Laporan berkaitan
Dilema Ketua Pembangkang Perikatan NasionalMar 18, 2026 | 1:31 PM
Ketua Bersatu Melaka baru dilantik susulan kemelut politik dalaman partiFeb 25, 2026 | 1:54 PM