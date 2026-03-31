Tikaman di Southkey, JB bawa kepada pendakwaan dua warga S’pura
Seorang berdepan hukuman mati, seorang lagi didenda selepas insiden awal pagi 14 Mac
Mar 31, 2026 | 4:33 PM
Tertuduh, Muhammad Arif Saiyadi (tengah), yang bekerja sebagai penyelia kilang, didakwa membunuh seorang lelaki dalam kejadian pada 14 Mac. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
JOHOR BAHRU: Sekumpulan enam warga Singapura diberkas selepas pergaduhan pada subuh 14 Mac di kawasan hiburan Persiaran Southkey 1 berakhir dengan tragedi: satu kes bunuh dan satu kecederaan.
Kira-kira 4.30 pagi, Mohamad Adam Haikal Zakaria, 26, cedera di mata kanan akibat ditumbuk oleh seorang suspek. Insiden ini berpunca daripada perselisihan faham di tandas sebuah kelab.
