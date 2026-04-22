Timbalan Pengerusi NGO antara tiga ditahan kes seleweng dana zakat RM230j
Apr 22, 2026 | 3:44 PM
Dua daripada tiga suspek (berbaju jingga) kes penyelewengan dana zakat RM230 juta ($73.98 juta) dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam di Selangor, untuk proses reman pada 22 April. - Foto NSTP
SHAH ALAM: Timbalan Pengerusi sebuah badan bukan kerajaan (NGO) merupakan antara tiga yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Selangor kerana disyaki terbabit dalam penyelewengan dana zakat berjumlah kira-kira RM230 juta ($73.98 juta).
Menurut sumber, SPRM turut membekukan 33 akaun bank berjumlah kira-kira RM120 juta.
