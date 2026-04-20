Tinjauan: Hanya 14.7% warga emas di M’sia capai penuaan sihat
Kementerian komited dengan peluasan perkhidmatan kesihatan ke rumah, penggunaan teknologi dalam bidang geriatrik
Apr 20, 2026 | 4:32 PM
Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad (tengah) berkata data yang diperoleh menerusi Dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2026 berfungsi sebagai panduan strategik dalam merangka intervensi kesihatan yang bersasar dan berkesan terutama untuk golongan menua. - Foto ASTRO AWANI
PUTRAJAYA: Hanya 14.7 peratus rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas didapati hidup dalam keadaan sejahtera, menurut Dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) terbaru.
Dapatan itu disifatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sebagai ‘seruan untuk bertindak’, berikutan kebimbangan terhadap sistem penjagaan negara.
