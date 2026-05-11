Tokoh kewangan Islam M’sia didakwa pecah amanah RM10.55j
Mohd Daud Bakar, rakan kongsi mengaku tidak bersalah atas 7 pertuduhan
May 11, 2026 | 3:38 PM
Tokoh kewangan Islam Malaysia, Tan Sri Mohd Daud Bakar (tengah), didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 11 Mei atas pertuduhan pecah amanah melibatkan dana pelaburan berjumlah RM10.55 juta ($3.42 juta). - Foto ASTRO AWANI
KUALA LUMPUR: Tokoh kewangan Islam Malaysia, Tan Sri Mohd Daud Bakar, dan rakan kongsinya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 11 Mei atas tujuh pertuduhan pecah amanah jenayah (CBT) membabitkan wang berjumlah RM10.55 juta ($3.42 juta) milik beberapa individu dan sebuah koperasi.
Tan Sri Mohd Daud, 62 tahun, yang juga bekas Pengerusi Majlis Penasihat Syariah (SAC) Bank Negara Malaysia (BNM), serta Datuk Norliza Tajudin, 54 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan secara bersama di hadapan Hakim Suzana Hussin.
