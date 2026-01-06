Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad. - Foto FACEBOOK DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad. - Foto FACEBOOK DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD

Tun M dimasukkan ke IJN selepas terjatuh di rumah

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

KUALA LUMPUR: Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad, dikejarkan ke Institut Jantung Negara (IJN) pada 9.30 pagi tadi selepas dilaporkan terjatuh di kediamannya.

Setiausaha Akhbar beliau, Encik Sufi Yusoff mengesahkan berita itu melalui saluran media rasmi Dr M Media Updates di WhatsApp pada 6 Januari.

Beliau menyatakan pemimpin berusia 100 tahun itu dibawa ke IJN oleh ambulans dan dilaporkan berada dalam keadaan sedar.

“Beliau terjatuh pada awal pagi tadi dan pada kebiasaannya, perkara itu memerlukan pemerhatian lanjut di hospital.

“Saya difahamkan beliau telah terjatuh ketika bergerak dari satu bahagian di balkoni rumah untuk ke ruang tamu,” katanya lapor Berita Harian Malaysia.

Encik Sufi menambah status kesihatan terkini Dr Mahathir akan dimaklumkan selepas pemeriksaan pakar IJN.