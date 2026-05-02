Topic followed successfullyGo to BHku
Umno sasar jadi ‘kilang bakat’, garis 5 fokus utama 2 dekad mendatang
Ahmad Zahid: Perlu lahirkan generasi Melayu yang berakar pada nilai keislaman, akhlak mulia
May 2, 2026 | 8:46 PM
Ketika Umno masih dalam fasa pemulihan selepas kejatuhan sejak 2018, Presidennya, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, menggariskan lima fokus utama bagi memastikan parti itu terus relevan dalam tempoh dua dekad akan datang, serta melahirkan pelapis kepimpinan yang berkualiti.
Dalam ucapan penggulungannya di pentas Konvensyen Umno sempena ulang tahun ke-80 parti itu, beliau berkata Umno perlu memperkasakan dakwah bagi memelihara akidah, menegakkan syariah dan memuliakan akhlak; serta kembali menjadi induk kestabilan politik negara dan menjadi ‘talent factory’ (kilang bakat).
