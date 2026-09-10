Umno mengakui keperluan parti itu untuk menjalin kerjasama politik dengan mana-mana pihak bagi memastikan kelangsungannya, namun bertegas Umno tidak boleh terhutang budi atau bergantung kepada mana-mana parti politik.

Perkara itu ditegaskan Timbalan Presiden Umno, Datuk Seri Mohamad Hasan, yang berkata parti itu mesti membina semula kekuatannya sendiri dan mengelak daripada bergantung kepada rakan politik.

Beliau menyifatkan pergantungan sedemikian sebagai formula politik yang tidak tepat dan mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi boleh mengakibatkan kerugian lebih besar dalam jangka masa panjang.

“Umno sangat menyedari bahawa kita tidak boleh bergantung kepada sesiapa. Tidak kepada PH (Pakatan Harapan) ataupun Perikatan Nasional (PN), tidak juga PAS (Parti Islam SeMalaysia), apatah lagi bergantung dengan DAP (Parti Tindakan Demokratik).

“Hayat Umno tidak boleh kita sandarkan kepada perhitungan parti lain atau kekuatan mereka.

“Umno mesti berdiri dan berdikari sendiri membangunkan kekuatan kita dengan cara dan strategi kita sendiri.

“Kita tidak ada talian hayat lain kecuali ketahanan diri kita,” katanya ketika berucap merasmikan persidangan Pemuda, Wanita dan Puteri Umno, pada malam 9 September di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur.

Kenyataan itu dibuat ketika Umno dan PAS dilihat sedang memulihkan hubungan yang pernah bergolak ketika bekerjasama dalam Muafakat Nasional (MN) pada 2019.

Malahan, hubungan dua parti itu dilihat kembali mesra menerusi persefahaman Pilihan Raya Negeri (PRN) di Johor dan Negeri Sembilan, dan pimpinan Umno turut menghadiri Muktamar PAS di Kelantan, minggu lalu.

PAS yang kini menerajui gabungan pembangkang, PN, dalam Muktamar Tahunan ke-72 minggu lalu juga menghantar isyarat mahu menjalinkan hubungan baik serta melupakan perseteruan dengan Umno sejak berdekad lalu, dengan mengangkat agenda penyatuan ummah menuju PRU16.

Dengan keterbukaan Umno untuk menjalin kerjasama politik dengan mana-mana pihak, Datuk Mohamad Hasan menyenaraikan empat syarat utama untuk menjalinkan kerjasama politik dalam konteks perpaduan Melayu dan Islam.

Pertama, katanya ia mesti dianjurkan dengan niat ikhlas bersandarkan kepentingan strategik Melayu/Islam, tanpa agenda tertentu, bukan bermusim dan bukan untuk mengambil kesempatan atas kekuatan mahupun atas kelemahan Umno.

“Umno pernah dimainkan dalam politik perpaduan sebelum ini, kita tidak akan lupa pengalaman pahit tersebut.

“Justeru Umno tidak akan membiarkan kita diperbudakkan lagi. Kerana itu Umno amat berhati-hati. Umno tak mahu pengalaman buruk itu berulang lagi,” katanya.

Kedua katanya kerjasama itu mesti dipelopori bersandarkan visi Rumah Bangsa yang digerakkan Umno pada Perhimpunan Agung Umno (PAU) 2025, Februari lalu, yang bermatlamat menghimpunkan parti Melayu/Islam di bawah satu payung.

“Ketiga, apa jua kerjasama politik yang diusahakan dalam konteks perpaduan Melayu/Islam mestilah anjal.

“Umno tidak memerlukan perikatan politik baru. Segala kerjasama tidak boleh mengikat Umno. Umno mahukan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan perhitungan politiknya.

“Keempat, Umno tidak suka terhutang budi, apatah lagi berharap dengan naungan parti lain untuk kelangsungan politik Melayu kita. Jangan terhutang budi. Berdiri di atas kaki sendiri, supaya kita bina kekuatan kita sendiri,” katanya.

Datuk Mohamad turut akur penyertaan Umno dalam siri kerajaan berturut-turut, walaupun kedudukannya dari segi sokongan pilihan raya telah merosot, adalah penting bagi mengekalkan kestabilan politik di Malaysia.

Walaupun Umno hanya memenangi 26 kerusi pada PRU15 pada 2022, pemimpin parti itu turut membarisi kerajaan pimpinan Perdana Menteri kelapan yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Mac 2020 hingga Ogos 2021.

Tampuk kepimpinan kemudian diambil alih mantan Naib Presiden Umno, Datuk Seri Ismail Sabri, sebagai Perdana Menteri kesembilan selama 22 bulan pada Ogos 2021 hingga November 2022.

Dalam pada itu, Umno mengakui sikap pengundi yang semakin sukar dijangka, khususnya golongan muda Malaysia yang kurang terikat dengan kesetiaan kepada mana-mana parti politik, akan menjadi cabaran besar kepada parti itu dalam usaha membina semula kekuatan politiknya menjelang PRU akan datang.

Menurut Datuk Mohamad, trend peralihan sokongan pengundi sejak beberapa pilihan raya lalu menunjukkan bahawa pengundi muda semakin terbuka untuk beralih antara parti, dengan ramai yang tidak mempunyai ikatan kuat dengan mana-mana jenama politik.

Beliau berkata trend ini bermakna Umno tidak boleh menganggap kejayaan pilihan raya baru-baru ini, termasuk kemenangan di Johor dan Negeri Sembilan, sebagai tanda kembalinya sokongan orang Melayu secara kekal.