Wanita bersenjata pisau ditahan di pesta kontroversi KL
Jawi kesal dengan acara hiburan berkenaan, desak penganjur supaya ambil kira sensitiviti masyarakat majmuk di M’sia
May 4, 2026 | 2:32 PM
Seorang wanita yang membawa pisau ketika menghadiri pesta muzik, Rain Rave Water Music Festival 2026 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, ditahan pada malam 2 Mei. - Foto KOSMO!
KUALA LUMPUR: Seorang wanita yang bersenjatakan pisau telah ditahan polis selepas dia ditumpaskan oleh orang ramai di pesta kontroversi, Rain Rave Water Music Festival 2026 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, pada malam 2 Mei.
Dalam video yang tular, seorang lelaki dilihat cuba melucutkan senjata dipegang wanita itu yang bertindak kasar.
