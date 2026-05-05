Wanita isi petrol subsidi guna tangki ubah suai ditahan di Kelantan
May 5, 2026 | 1:43 PM
Wanita berusia 59 tahun yang dikesan menyalahgunakan kemudahan petrol bersubsidi ditahan selepas melakukan pembelian petrol secara berulang di Tumpat, Kelantan, dipercayai untuk tujuan penyelewengan. - Foto KPDN
TUMPAT (Kelantan): Padah mengisi petrol bersubsidi berulang kali, seorang wanita berusia 59 tahun ditahan anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) di Chabang Empat, Tumpat, Kelantan, pada 4 Mei.
Penahanan sekitar 7.05 pagi itu dilakukan melalui ‘Ops Tiris 4.0 Bersepadu’ bersama Pasukan Polis Marin, sebagai langkah membanteras penyelewengan dan penyeludupan petrol bersubsidi.
