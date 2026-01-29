Warga asing dilarang beli minyak masak bersubsidi dari Malaysia mulai 1 Mac

Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (eCOSS) membolehkan kerajaan Malaysia menguatkuasakan larangan penjualan minyak masak bersubsidi. - Foto fail

Warga asing dilarang beli minyak masak bersubsidi dari Malaysia mulai 1 Mac

KUALA LUMPUR: Peraturan yang melarang penjualan minyak masak bersubsidi dalam bentuk bungkusan kepada warga asing dijangka berkuat kuasa mulai 1 Mac, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Armizan Mohd Ali.

“Kementerian akan mewartakan peraturan yang melarang bukan warga membeli minyak masak bersubsidi dalam bentuk bungkusan, mengikut peruntukan dalam Peraturan Kawalan Bekalan, yang akan digubal berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961,” kata Datuk Armizan semasa sesi soal jawab menteri di Dewan Rakyat pada 29 Januari.

“Kami kini sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara, dan penguatkuasaan akan bermula pada 1 Mac 2026,” tambahnya.

Beliau berkata Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (eCOSS), yang merekodkan data secara digital di seluruh rantaian pengedaran, membolehkan kerajaan melaksanakan larangan penjualan minyak masak bersubsidi kepada bukan warga dengan lebih berkesan.

Beliau turut menambah bahawa kementerian akan terus meningkatkan pengurusan eCOSS, sama ada melalui aplikasi mudah alih atau saluran lain yang tersedia.

Beliau menjelaskan bahawa sistem itu menjejak pembelian dan transaksi, membantu mengekang kebocoran minyak masak bersubsidi melalui aktiviti penyelewengan dan penyeludupan yang telah berlarutan buat sekian lama.

Pelaksanaan aplikasi mudah alih eCOSS telah diperluas secara berperingkat sejak Mei 2025.

“Ia bermula di Putrajaya, diikuti premis di bawah Program Jualan Rahmah Madani, kemudian negeri Johor dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor, dan seterusnya di beberapa premis terpilih di negeri-negeri lain,” katanya.

Semasa fasa percubaan, kaedah pembelian secara manual dan rakaman transaksi secara manual masih dibenarkan.

“Bantuan dan sokongan di premis jualan diberikan oleh peruncit melalui mekanisme khas untuk warga emas dan golongan berpendapatan rendah yang tidak memiliki telefon bimbit dengan capaian Internet,” jelas beliau.

Datuk Armizan turut menambah bahawa sistem eCOSS juga akan diintegrasikan dengan platform MyKasih untuk membolehkan pilihan pembelian tambahan menggunakan MyKad.

Kementeriannya kini bekerjasama dengan Kementerian Kewangan untuk merealisasikan inisiatif tersebut.

Beliau berkata kod Respons Pantas (QR) pada versi baru MyKad juga boleh digunakan untuk mengesahkan pembelian minyak masak bersubsidi.