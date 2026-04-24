KUALA LUMPUR: Warga Malaysia telah membayar semula lebih RM23 bilion ($7.4 bilion) hutang kad kredit setakat Disember 2025, iaitu pada kadar rekod yang meningkatkan kebimbangan terhadap tahap hutang isi rumah yang tinggi, yang telah mencecah 85 peratus daripada Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP).

Data yang diterbitkan di laman web Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan hutang pembayaran balik kad kredit mencapai RM23.67 bilion pada Disember 2025, sebelum menurun kepada RM23.38 bilion pada bulan pertama 2026.

