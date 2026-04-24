Warga M’sia hutang kad kredit RM23b pada 2025
Apr 24, 2026 | 2:08 PM
Jumlah hutang kad kredit warga Malaysia mencetus kebimbangan terhadap tahap hutang isi rumah yang tinggi. - Foto hiasan KOSMO!
KUALA LUMPUR: Warga Malaysia telah membayar semula lebih RM23 bilion ($7.4 bilion) hutang kad kredit setakat Disember 2025, iaitu pada kadar rekod yang meningkatkan kebimbangan terhadap tahap hutang isi rumah yang tinggi, yang telah mencecah 85 peratus daripada Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP).
Data yang diterbitkan di laman web Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan hutang pembayaran balik kad kredit mencapai RM23.67 bilion pada Disember 2025, sebelum menurun kepada RM23.38 bilion pada bulan pertama 2026.
