Zahid gesa parti politik baru tidak pecah belah kaum, agama

Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, berkata beliau mengalu-alukan mana-mana individu atau tokoh dengan syarat mereka dapat menyatukan pemikiran dan tidak terus berpecah. - Foto BERNAMA

Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, berkata beliau mengalu-alukan mana-mana individu atau tokoh dengan syarat mereka dapat menyatukan pemikiran dan tidak terus berpecah. - Foto BERNAMA

Zahid gesa parti politik baru tidak pecah belah kaum, agama

Zahid gesa parti politik baru tidak pecah belah kaum, agama

JOHOR BAHRU: Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengalu-alukan penubuhan mana-mana parti politik Melayu baharu, namun berharap ia tidak memecahbelahkan perpaduan kaum dan agama.

Beliau, yang juga Presiden Umno dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, berkata penubuhan wadah politik baharu oleh mana-mana individu atau tokoh seharusnya bermatlamat untuk menyatupadukan pemikiran orang Melayu.

“Kita mengalu-alukan mana-mana individu atau tokoh dengan syarat dapat menyatukan pemikiran dan tidak terus berpecah.

“Apa juga wadah yang digunakan, jika akhirnya dapat menyatukan tindakan atas agenda negara, agenda Islam dan agenda anak bangsa, sokongan akan diberikan,” katanya selepas menghadiri satu majlis di Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato Onn pada 14 Jun.

Turut hadir ialah Setiausaha Agung Umno, Datuk Asyraf Wajdi Dusuki, serta Pengerusi BN Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Pada 13 Jun, pengasas Gerakan RESET, Datuk Seri Hamzah Zainudin, mengumumkan penubuhan Parti Wawasan Negara.

Beliau berkata parti berkenaan akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan pertama pada minggu depan.

Pengerusi Perikatan Nasional (PN), Datuk Seri Dr Samsuri Mokhtar, berkata Parti Wawasan Negara yang baru diumumkan itu akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor dan Negeri Sembilan, dengan menggunakan logo PN.

Dalam pada itu, Datuk Ahmad Zahid berkata BN akan memberi tumpuan untuk menawarkan agenda dan dasar kepada rakyat dan tidak menjadikan serangan terhadap lawan sebagai pendekatan kempen bagi PRN Johor.

“Kita mahu menyantuni isu-isu rakyat dan menawarkan agenda yang lebih baik untuk mereka.