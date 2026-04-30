3 pelajar RP cerita bagaimana mereka jejaki remaja perempuan hilang di Pasir Ris
Apr 30, 2026 | 3:51 PM
Pelajar Politeknik Republic, (dari kiri) Encik Muhd Danyal Ng, Encik Kenric Tan, dan Encik Ariel Pharrell, terserempak dengan dua remaja perempuan yang dilaporkan hilang, El Amrithanjali, dan Daeng Nur’adriani Daeng Muhammad Fairus, ketika berkhemah di Pantai Pasir Ris pada lewat malam 28 April. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK @DANYD1P
Apakah kebarangkalian untuk terserempak dengan individu yang dilaporkan hilang ketika sedang berkhemah di pantai?
Itulah pengalaman luar biasa yang dilalui tiga pelajar politeknik apabila mereka menemui dua remaja perempuan yang sebelum ini dilaporkan hilang di Pasir Ris.
