Topic followed successfullyGo to BHku
Polis cari dua remaja perempuan dilapor hilang, terakhir dilihat di Pasir Ris
Apr 28, 2026 | 12:06 PM
El Amrithanjali (kiri), 14, tahun, kelihatan memakai blaus putih dan skirt biru muda, manakala Daeng Nur’adriani, 13 tahun (kanan) memakai baju tshirt polo berwarna biru gelap dengan skirt berwarna biru muda. - Foto TANGKAP LAYAR ST
Polis meminta maklumat tentang keberadaan dua remaja perempuan yang terakhir dilihat memakai pakaian seragam sekolah di Pasir Ris.
Dua remaja perempuan itu, El Amrithanjali, 14 tahun, dan Daeng Nur’adriani Daeng Muhammad Fairus, 13 tahun, dilihat bersama ketika itu.
