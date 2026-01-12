Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital), Encik Tan Kiat How baru-baru ini berkunjung ke City Sprouts, Bedok bagi mendengar sendiri kebimbangan yang disuarakan oleh penyewa dan penduduk sekitar. - Foto FACEBOOK/ TAN KIAT HOW

Satu jawatankuasa telah dibentuk bagi meneliti aspek keselamatan dan operasi hab masyarakat City Sprouts di Bedok susulan kebimbangan yang dibangkitkan oleh penyewa dan penduduk setempat, kata Menteri Negara Kanan (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Encik Tan Kiat How.

Encik Tan, yang juga Anggota Parlimen (AP) bagi GRC East Coast, berkata walaupun pasukannya tidak terlibat dalam pengurusan ruang tersebut, beliau berasa penting untuk melibatkan diri untuk mencari penyelesaian.

Sebuah video yang dimuat naik oleh perniagaan tempatan Chickata, yang mengkhusus dalam hidangan halal mookata (barbeku dan hotpot ala Thai), menyorot kebimbangan mengenai ruang yang tidak diselenggara dengan baik, struktur yang tidak rata serta pencahayaan yang tidak mencukupi.

Dalam video yang dimuat naik pada 2 Januari lalu di TikTok, Chickata turut membangkitkan isu keselamatan melibatkan longkang, dinding dan tangga.

Menurut Chickata, mereka juga menerima aduan daripada penduduk Bedok yang pernah terjatuh ketika menaiki tangga berhampiran premis tersebut akibat kawasan yang gelap.

Mereka turut memaklumkan bahawa aduan telah dikemukakan kepada pihak pengurusan City Sprouts dan Penguasa Tanah Singapura (SLA), selain menyalin aduan tersebut kepada AP kawasan itu, namun tiada maklum balas diterima ketika itu.

Susulan video pertama berkenaan, Chickata memuat naik satu lagi video yang menjelaskan isu-isu tersebut serta menjawab komen netizen pada 11 Januari.

Mereka turut berkongsi bahawa wakil dari pejabat Encik Tan telah menghubungi mereka pada 4 Januari, sebelum menjemput mereka ke pejabat pada keesokan harinya bagi memahami situasi dengan lebih lanjut.

Pada 11 Januari, Encik Tan memuat naik sebuah hantaran di media sosial mengenai kunjungan beliau ke City Sprouts di Bedok bersama pasukan sukarelawan, sejurus beliau pulang daripada lawatan kerja.

Dalam lawatan tersebut, beliau mendengar sendiri kebimbangan yang disuarakan oleh penyewa dan penduduk sekitar.

“Kawasan ini mempunyai nilai istimewa kepada masyarakat setempat kerana ia terletak di bekas tapak pusat masyarakat dan menyimpan kenangan bagi ramai penduduk yang membesar di situ.

“Meskipun kami tidak terlibat dalam mengendali ruang ini, kami fikir penting untuk melibatkan diri – untuk mendengar, memahami dan membantu mencari huraian,” katanya.

Beliau menambah bahawa Jawatankuasa Penasihat telah dibentuk tiga minggu lalu bagi mengumpul maklum balas di peringkat akar umbi dan berinteraksi secara konstruktif dengan pengendali tapak berkenaan.

Cadangan penambahbaikan, khususnya berkaitan keselamatan dan pengaktifan semula ruang tersebut untuk manfaat penduduk, telah pun dikemukakan.

Beliau menggalakkan orang ramai agar terus menyalurkan maklum balas, sambil menegaskan bahawa pihak berkuasa memandang serius suara masyarakat dan akan berusaha memastikan ruang awam selamat serta lebih baik untuk semua.

Chickata juga memberi kemas kini terbaru di mana mereka berkongsi bahawa pada 9 Januari lalu, Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong, sendiri telah melawat ke City Sprouts bersama wakil daripada SLA dan Persatuan Rakyat (PA) untuk berbincang bersama penyewa di kawasan tersebut.

Kerja-kerja pembaikan di City Sprouts Bedok akan disiapkan menjelang Tahun Baru Cina – yang bermula pada 17 Februari tahun ini – manakala tempoh pengecualian sewa turut akan diberikan kepada para penyewa di situ, kata Encik Tong, Menteri yang menerajui pasukan di GRC East Coast, kepada CNA pada 9 Januari lalu.

“Saya datang ke sini hari ini terlebih dahulu untuk memahami isu-isu yang dibangkitkan kerana saya bimbang dan berasa persekitaran di sini agak mencabar.

“Saya fikir kita perlu melakukan apa yang termampu bagi membolehkan perniagaan terus bertahan dan berkembang,” kata Encik Tong.