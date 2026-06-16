Netizen mengecam pengguna TikTok ‘ekyn.wong’ atas video yang dimuat naiknya ketika melancong di China, yang dilihat memperlekeh kebersihan penduduk tempatan. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS HEYYYYWIWIES

Netizen mengecam pengguna TikTok ‘ekyn.wong’ atas video yang dimuat naiknya ketika melancong di China, yang dilihat memperlekeh kebersihan penduduk tempatan. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS HEYYYYWIWIES

Seorang pengguna TikTok, ‘ekyn.wong’ berdepan kecaman daripada netizen selepas tiga video pelancongannya di China yang memaparkan kelakuan tidak menghormati penduduk tempatan tular di media sosial.

Dalam salah satu video, wanita berhijab itu dilihat secara terbuka memperlekeh kebersihan penduduk tempatan dengan menjerit dalam bahasa Melayu bahawa mereka “berbau busuk” dan menutup hidungnya.

Dalam satu lagi video, beliau merungut tentang suasana bising di dalam kereta api dan mendakwa terganggu untuk tidur kerana tindakan beberapa penumpang yang bermain dengan kerusi.

Beliau turut menyatakan bahawa nasib baik penduduk di situ tidak memahami bahasa Melayu, dan berkata beliau seperti ingin “mencili mulut” seseorang kanak-kanak yang membuat bising di dalam kereta api itu.

Tindakan ‘ekyn.wong’, yang dipercayai warga Malaysia, telah mengundang kecaman daripada netizen yang disifatkan sebagai memalukan imej negara dan tidak menghormati budaya masyarakat setempat.

Sebilangan netizen menegaskan bahawa beliau sepatutnya duduk sahaja di rumah dan tidak melancong sekiranya mahu berkelakuan biadab di luar negara.

Pengguna Threads ‘heyyyywiwies’, yang menyebarkan ketiga-tiga video tersebut pada 14 Jun, menyifatkan tindakan ‘ekyn.wong’ sebagai biadab.

“Pergi negara orang bawak adab macam ni? Sangat tidak menghormati! Jagalah budi bahasa di tempat orang,” tulisnya.

Pengguna ‘heyyyywiwies’ turut meluahkan rasa kesal kerana video tersebut memaparkan wajah orang awam termasuk keluarga, pemandu Grab, dan warga emas, tanpa mengambil kira kesan terhadap persepsi masyarakat terhadap pelajar dan ekspatriat Malaysia di China.

Turut meluahkan rasa malu adalah pengguna Threads ‘fiza_nss’, yang menyifatkan video tersebut bukan sahaja tidak kelakar, tetapi juga menunjukkan kekurangan adab sendiri.

“Kalau di negara orang dah berperangai begini, apa lagi di negara sendiri? Sebagai perempuan, malu ya berperangai begini,” tulisnya.

Sementara itu, beberapa netizen tampil berkongsi pengalaman berbeza untuk menangkis gambaran negatif terhadap penduduk China.

Pengguna Threads ‘nrsyhraftr’ berkata sepanjang menetap di Shanghai, beliau mendapati masyarakat di sana mesra dan mudah berinteraksi.

“Setiap kali saya pergi ke mana-mana, ramai yang menegur anak saya. Penduduk China sangat peramah dan apa yang membatasi pergaulan mereka hanyalah halangan bahasa,” ujarnya.