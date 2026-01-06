Antara hidangan istimewa mereka ialah pasta tomyam yang berharga $5.50 bagi pilihan ala carte dan $11 bagi tambahan dua ayam drumstick. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Kedai Barat baru di Yishun, ‘Berjaya Western’, diasaskan oleh tiga remaja (dari kiri) Encik Muhammad Qusyairi Abdul Rahman, Encik Hanz Haiqyl K Yazid dan Encik Mohamad Irfan Mohamad Tahar. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Bermula sebagai gurauan, 3 remaja buka gerai makanan Barat di kedai kopi

Apa yang bermula sebagai gurauan dalam kalangan tiga sahabat berusia 19 tahun kini menjadi kenyataan apabila mereka membuka gerai makanan Barat pertama mereka di Yishun.

Diasaskan oleh pelajar sepenuh masa, Encik Hanz Haiqyl K Yazid, Encik Mohamad Irfan Mohamad Tahar dan Encik Muhammad Qusyairi Abdul Rahman, ketiga-tiga mereka memberanikan diri menceburi industri makanan dan minuman (F&B) walaupun tidak mempunyai sebarang pengalaman terdahulu.

Sejak usia 16 tahun, mereka telah mengusahakan sebuah syarikat produksi media yang menawarkan perkhidmatan video untuk majlis perkahwinan, acara serta perniagaan F&B.

Ditubuhkan pada 2022, syarikat tersebut menjadi sumber pendapatan utama mereka sebelum melangkah ke dunia perniagaan makanan.

Ketika ditemui Berita Harian (BH), Encik Qusyairi, yang juga pelajar jurusan media penyiaran di Maktab Seni Lasalle, berkongsi bahawa idea untuk membuka gerai makanan tercetus apabila mereka kerap menerima tugasan produksi media di sekitar kawasan Yishun.

“Pada awalnya, kami sering mendapat tawaran kerja di kawasan Yishun. Setiap kali melalui kawasan itu, kami ternampak kekosongan gerai di sebuah kedai kopi,” katanya.

Beliau menambah bahawa kawasan tersebut juga mempunyai pilihan makanan halal yang terhad.

Meskipun tiada seorang pun daripada mereka menetap di Yishun, mereka sering bergurau untuk membuka gerai di kawasan tersebut.

“Di kawasan ini memang tidak ada banyak pilihan makanan halal. Selalunya cuma ada kedai mamak dan tiada kedai alternatif seperti penjualan makanan Barat.

“Jadi kami pun terfikir sesama sendiri, apa kata kalau kami buka gerai makan di sini? Pada mulanya ia sekadar gurauan sahaja sesama kami kerana kami hanya ingin melihat bagaimana rasanya mencuba sesuatu yang baru,” tambahnya lagi.

Kini, gerai yang dinamakan Berjaya Western itu ditubuhkan pada November 2025 lalu dan dibiayai melalui pendapatan hasil kerja produksi media mereka.

Menurut Encik Hanz, sokongan daripada klien mereka terdahulu turut memainkan peranan penting dalam merealisasikan impian mereka.

“Ramai klien yang pernah bekerjasama dengan kami sudi memberi nasihat dan membantu membangunkan perniagaan ini. Antaranya termasuk bekas klien The Brindin’ Productions yang merupakan seorang cef,” kata pelajar jurusan Filem Digital dan Television di Politeknik Temasek.

Berbekalkan ilmu asas yang dipelajari melalui subjek Sains Makanan dan Nutrisi (NFS) di sekolah menengah serta kemahiran dalam bidang produksi media, mereka mampu memahami asas penyediaan makanan dan memasarkan perniagaan mereka dengan lebih berkesan.

Kini, Berjaya Western menawarkan hidangan pasta ala carte berharga mesra pelajar, bermula dari serendah $4.50 hingga $5.50.

Antara hidangan istimewa mereka pula ialah pasta tomyam yang dijual pada harga $5.50.

Antara hidangan yang ditawarkan di Berjaya Western (dari atas mengikut putaran jam) Chix Chop Fries Coleslaw ($7.50), pasta ⁠Carbonara dan Cajun Shrimp ($11), ⁠Aglio Olio dan Chix Cutlet ($9.50), pasta Tomyam serta dua ayam drumstick ($11), tiga ayam drumstick ($9), dan Cheese Fries ($5). - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Baru-baru ini, mereka turut memperkenalkan pilihan menu nasi, iaitu mushroom butter rice, sebagai alternatif kepada pelanggan yang lebih menggemari hidangan nasi berbanding pasta.

Di sebalik kejayaan, mereka akui usia muda menjadi antara cabaran terbesar apabila ada pembekal yang mempersoalkan kredibiliti serta keupayaan mereka untuk mengendalikan perniagaan sendiri.

Walaupun berdepan dengan keraguan tersebut, ketiga-tiga sahabat ini kekal berfikiran positif.

“Oleh kerana kami masih muda, ada yang skeptikal. Tetapi kami menghadapinya secara positif,” ujar mereka.

Selain itu, mereka turut berdepan cabaran untuk mengimbangi pengajian sepenuh masa, mengurus syarikat produksi media serta menjalankan operasi harian gerai.

Kekangan ruang dan peralatan di gerai kecil yang terletak di 291 Yishun Street 22, di samping mengurus maklum balas pelanggan serta kemungkinan komen negatif di media sosial, turut menjadi ujian buat mereka.

Meskipun masa peribadi mereka amat terhad, minat yang mendalam terhadap bidang keusahawanan serta semangat untuk terus belajar mendorong mereka menikmati setiap proses perjalanan ini.

“Kami membahagikan masa antara kami bertiga supaya sekurang-kurangnya seorang daripada kami dapat turun ke gerai untuk memantau operasi semasa hari lapang masing-masing,” kongsi Encik Irfan.

Para pemilik Berjaya Western berharap dapat memperkenalkan lebih banyak perisa baharu serta hidangan berkonsepkan gabungan (fusion) bagi menarik lebih ramai pelanggan tidak kira usia dan generasi pada masa yang akan datang.

Alamat: 291 Yishun Street 22, Best Cafe Coffeeshop, Singapore 760291