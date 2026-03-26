Budak ada autisme lemas dalam tasik
Mar 26, 2026 | 2:11 PM
Seorang kanak-kanak lelaki berusia sembilan tahun ditemukan lemas dalam tasik di sebuah pusat peranginan di Port Dickson petang 24 Mac. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO FACEBOOK ZEKHAMID
PORT DICKSON: Seorang kanak-kanak lelaki berusia sembilan tahun ditemui lemas dalam tasik di sebuah pusat peranginan di Port Dickson petang 24 Mac.
Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendan Maslan Udin, pihaknya menerima aduan berhubung kejadian daripada seorang lelaki berusia 44 tahun yang merupakan ahli keluarga mangsa pada kira-kira jam 8.06 malam hari tersebut.
