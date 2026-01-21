Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim penggemar mi segera Maggi sejak kecil lagi sehingga beliau pernah bergurau untuk menghidangkan hidangan tersebut di majlis perkahwinannya kelak. - Foto ihsan ILYANA INSYIRAH IBRAHIM

Pasangan pengantin, Cik Nur Adlina Habib dan Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim, menyediakan ‘live station’ yang membolehkan tetamu menikmati mi segera yang baru dimasak di majlis perkahwinan mereka pada 17 Januari lalu. - Foto ihsan ILYANA INSYIRAH IBRAHIM

Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim menggemar mi segera jenama Maggi sejak kecil lagi sehingga beliau pernah bergurau mahu menghidangkan hidangan tersebut di majlis perkahwinannya nanti.

Gurauan itu akhirnya menjadi kenyataan di majlis perkahwinan beliau bersama Cik Nur Adlina Habib pada 17 Januari lalu.

Jika pengantin lain lazimnya menyediakan ‘live station’ seperti aiskrim atau mi soto, pasangan pengantin itu menyediakan ‘live station’ yang membolehkan tetamu menikmati mi segera yang baru dimasak di majlis perkahwinan tersebut.

Video TikTok yang memaparkan Encik Ikhwan dan Cik Adlina menikmati mi segera panas, lengkap berbaju pengantin pada hari pernikahan mereka, menghiburkan warganet hingga meraih lebih 765,000 tontonan.

Rata-rata netizen berseloroh bahawa keserasian cita rasa terhadap menu ringkas sebegini adalah bukti sebenar mereka telah menemui jodoh yang tepat.

Ketika dihubungi Berita Harian (BH), adik bongsu kepada pengantin lelaki, Cik Ilyana Insyirah Ibrahim berkata abangnya itu sememangnya penggemar mi segera sejak kecil lagi.

“Abang saya memang seorang yang cerewet. Dietnya hanya dua makanan sahaja – mi segera dan telur,” kata Cik Ilyana, 25 tahun, sambil menambah bahawa dialah yang memuat naik detik tersebut ke media sosial dengan pengguna nama ‘milkilyy’ di TikTok.

Menurut Cik Ilyana, idea tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, sebaliknya sudah lama menjadi bahan gurauan abangnya sejak bertahun lalu.

“Dia selalu bergurau dengan mengatakan bahawa dia mahu menghidangkan Maggi pada majlis perkahwinannya, dan orang ramai hanya ketawa kerana menganggapnya tidak masuk akal atau mustahil,” katanya.

Tambahnya, perancangan tersebut dirahsiakan daripada kebanyakan ahli keluarga dan rakan-rakan, kecuali segelintir individu yang terlibat secara langsung dalam majlis, semata-mata untuk melihat reaksi tetamu pada hari bersejarah itu.

Seperti yang dijangka, ramai yang terhibur melihat Encik Ikhwan berjaya merealisasikan impiannya.

Antara pilihan perisa yang disediakan ialah kari, tomyam serta ayam yang juga lengkap dengan pelbagai perasa pilihan.

Antara perisa yang tetamu boleh memilih di stesen makanan langsung tersebut ialah kari, tomyam dan ayam. - Foto oleh ILYANA INSYIRAH IBRAHIM

Video dengan kapsyen – ‘Anda terlalu obses dengan Maggi sampai sanggup ada stesen Maggi live di majlis perkahwinan sendiri’ – menerima pelbagai reaksi di ruang komen.

Seorang pengguna, ‘Aqilah Arman’ menulis di ruang komen dengan ayat “adakan (live station) Maggi” berserta emoji menulis, seolah-olah sedang mencatat idea tersebut.

Pengguna lain, ‘Hasrul Hafiz’ pula berkata beliau akan menyimpan video berkenaan untuk dijadikan rujukan apabila tiba giliran beliau melangsungkan perkahwinannya.

Malah, ada juga yang bertanya tentang cara mendapatkan khidmat mi segera tersebut.