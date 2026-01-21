SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Cinta mi segera hingga dibawa ke jenjang pelamin

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Berita Netizen

Cinta mi segera hingga dibawa ke jenjang pelamin

Jan 21, 2026 | 6:50 PM

Cinta mi segera hingga dibawa ke jenjang pelamin

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pasangan pengantin, Cik Nur Adlina Habib dan Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim, menyediakan ‘live station’ yang membolehkan tetamu menikmati mi segera yang baru dimasak di majlis perkahwinan mereka pada 17 Januari lalu.
Pasangan pengantin, Cik Nur Adlina Habib dan Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim, menyediakan ‘live station’ yang membolehkan tetamu menikmati mi segera yang baru dimasak di majlis perkahwinan mereka pada 17 Januari lalu. - Foto ihsan ILYANA INSYIRAH IBRAHIM

Encik Ahmad Ikhwan Ibrahim menggemar mi segera jenama Maggi sejak kecil lagi sehingga beliau pernah bergurau mahu menghidangkan hidangan tersebut di majlis perkahwinannya nanti.

Gurauan itu akhirnya menjadi kenyataan di majlis perkahwinan beliau bersama Cik Nur Adlina Habib pada 17 Januari lalu.

Jika pengantin lain lazimnya menyediakan ‘live station’ seperti aiskrim atau mi soto, pasangan pengantin itu menyediakan ‘live station’ yang membolehkan tetamu menikmati mi segera yang baru dimasak di majlis perkahwinan tersebut.

Video TikTok yang memaparkan Encik Ikhwan dan Cik Adlina menikmati mi segera panas, lengkap berbaju pengantin pada hari pernikahan mereka, menghiburkan warganet hingga meraih lebih 765,000 tontonan.

View post on TikTok

Rata-rata netizen berseloroh bahawa keserasian cita rasa terhadap menu ringkas sebegini adalah bukti sebenar mereka telah menemui jodoh yang tepat.

Ketika dihubungi Berita Harian (BH), adik bongsu kepada pengantin lelaki, Cik Ilyana Insyirah Ibrahim berkata abangnya itu sememangnya penggemar mi segera sejak kecil lagi.

“Abang saya memang seorang yang cerewet. Dietnya hanya dua makanan sahaja – mi segera dan telur,” kata Cik Ilyana, 25 tahun, sambil menambah bahawa dialah yang memuat naik detik tersebut ke media sosial dengan pengguna nama ‘milkilyy’ di TikTok.

Menurut Cik Ilyana, idea tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, sebaliknya sudah lama menjadi bahan gurauan abangnya sejak bertahun lalu.

“Dia selalu bergurau dengan mengatakan bahawa dia mahu menghidangkan Maggi pada majlis perkahwinannya, dan orang ramai hanya ketawa kerana menganggapnya tidak masuk akal atau mustahil,” katanya.

Tambahnya, perancangan tersebut dirahsiakan daripada kebanyakan ahli keluarga dan rakan-rakan, kecuali segelintir individu yang terlibat secara langsung dalam majlis, semata-mata untuk melihat reaksi tetamu pada hari bersejarah itu.

Seperti yang dijangka, ramai yang terhibur melihat Encik Ikhwan berjaya merealisasikan impiannya.

Antara pilihan perisa yang disediakan ialah kari, tomyam serta ayam yang juga lengkap dengan pelbagai perasa pilihan.

Antara perisa yang tetamu boleh memilih di stesen makanan langsung tersebut ialah kari, tomyam dan ayam.
Antara perisa yang tetamu boleh memilih di stesen makanan langsung tersebut ialah kari, tomyam dan ayam. - Foto oleh ILYANA INSYIRAH IBRAHIM

Video dengan kapsyen – ‘Anda terlalu obses dengan Maggi sampai sanggup ada stesen Maggi live di majlis perkahwinan sendiri’ – menerima pelbagai reaksi di ruang komen.

Seorang pengguna, ‘Aqilah Arman’ menulis di ruang komen dengan ayat “adakan (live station) Maggi” berserta emoji menulis, seolah-olah sedang mencatat idea tersebut.

Pengguna lain, ‘Hasrul Hafiz’ pula berkata beliau akan menyimpan video berkenaan untuk dijadikan rujukan apabila tiba giliran beliau melangsungkan perkahwinannya.

Malah, ada juga yang bertanya tentang cara mendapatkan khidmat mi segera tersebut.

“Saya tidak sangka video itu menjadi tular. Namun kami juga sedar bahawa perkara sebegini bukan sesuatu yang biasa berlaku di majlis perkahwinan,” kata Cik Ilyana.

Laporan berkaitan
Masakan lauk Melayu daripada hati, pikat selera pelanggan berbilang bangsa Jan 2, 2026 | 2:14 PM
The Buffet Club bawa cita rasa lauk pengantin ke meja bufetJan 16, 2026 | 9:02 AM
Mata-MataBH LABpengantin baruMAGGI MEEmakananTiktokmajlis perkahwinankahwin
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg