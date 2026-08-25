Sebuah video TikTok yang memaparkan kemeriahan perlawanan bola sepak Singapura di Stadium Negara pada 2007 mengimbau nostalgia warga setempat terhadap zaman kegemilangan ‘Kallang Roar’.

Daripada gegaran lantai stadium akibat puluhan ribu penyokong melompat serentak hingga ‘Kallang Wave’ yang mengelilingi tempat duduk penonton, video yang dikongsi di media sosial itu membuat ramai terkenang suasana menyaksikan skuad Singa beraksi hampir dua dekad lalu.

Menurut senikata video tersebut, ia dirakam ketika Singapura menewaskan Thailand 2-1 dalam perlawanan pertama final Kejohanan Persekutuan Bola Sepak Asean (AFF) 2007 di Stadium Negara pada 31 Januari 2007, sebelum skuad Singa muncul juara kejohanan tersebut.

“Generasi muda Singapura tidak dan mungkin tidak akan dapat merasakan zaman ketika 55,000 rakyat Singapura bersorak bersama-sama dan lantai stadium bergegar kerana semua melompat-lompat,” tulis pengguna ‘MeeSua4Ever’.

Komen itu meraih lebih 130 tanda suka setakat 25 Ogos, dengan beberapa pengguna lain turut menyuarakan kerinduan terhadap suasana di Stadium Negara lama.

Video tersebut, yang dimuat naik pengguna ‘poppy’, disertakan kapsyen berikut:

“POV: Anda berada pada 2007, menyaksikan perlawanan bola sepak di Stadium Negara lama.”

Video itu, yang mempunyai lebih 1,500 tanda suka, memaparkan suasana penyokong berpakaian merah bersorak dan meraikan kemenangan Singapura 2-1, selain aksi di tengah padang.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Kewangan Israel Bezalel Smotrich (kiri) dan seorang wanita memegang peta yang menunjukkan skim penempatan E1 yang telah lama dibekukan, yang akan memisahkan Baitulmaqdis Timur dari Tebing Barat pada 14 Ogos 2025.

S’pura gesa Israel hentikan peluasan petempatan di Tebing Barat

Aug 24, 2026 | 10:36 PM
Polis dalam satu kenyataan pada 25 Ogos berkata Amos Yee akan didakwa kerana cuba menggugat keharmonian antara kaum dan membuat komunikasi tidak senonoh yang boleh menyebabkan kebimbangan awam.

Amos Yee akan dikenakan lebih banyak tuduhan ancam keharmonian kaum, beri komen berbaur pedofilia

Aug 25, 2026 | 5:39 PM
Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, berkata usaha mengekalkan Selat Melaka dan Selat Singapura bebas, terbuka dan selamat, membuktikan masih ada cara lain untuk berdepan ketegangan geopolitik dan ekonomi.

Indonesia, Malaysia, S’pura komited kekalkan Selat Melaka, S’pura terbuka

Aug 25, 2026 | 5:23 PM
Bekas Mufti Besar Syria, Sheikh Ahmad Badreddin Hassoun, yang pernah menjadi antara tokoh agama utama yang menyokong pemerintahan bekas Presiden Bashar al-Assad. Hassoun, yang memegang jawatan Mufti Besar dari 2005 hingga 2021, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Jenayah Keempat di Damsyik pada 24 Ogos selepas didapati bersalah menghasut keganasan, membenarkan pembunuhan dan menyalahgunakan kedudukannya. Mahkamah turut mendapati ajarannya digunakan untuk memberikan justifikasi agama terhadap penggunaan “bom tong” di kawasan awam ketika perang Syria.

Bekas Mufti Besar Syria dipenjara seumur hidup atas jenayah era Assad

Aug 25, 2026 | 11:45 AM
sokongan warga emas, golongan bujang, golongan berkeperluan khas, NDR 2026, BHNDR2026

Warga emas, golongan bujang serta berkeperluan khas diberi lebih sokongan

Aug 23, 2026 | 9:35 PM
rakyat Singapura baharu, pasangan antarabangsa, integrasi sosial Singapura

Dari England, Jepun, pasangan pilih S’pura jadi ‘rumah’ mereka

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
ladang ayam Australia, usahawan bekas guru, sekuriti makanan

Bekas guru buka ladang ayam di Australia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
chicken tenders, perniagaan makanan, bekas banduan

Kenangan makan ‘chicken tenders’ di sebalik tirai besi cetus ilham buka niaga

Aug 14, 2026 | 12:04 PM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Johor, Malaysia, Kilometer Sifar Johor Bahru, MBJB

Mercu tanda Kilometer Sifar Johor Bahru dinaik taraf

Jul 30, 2026 | 2:17 PM

Namun, apa yang paling mencuri perhatian pengguna media sosial bukan sekadar keputusan perlawanan itu, tetapi suasana di stadium yang pernah menjadi ‘rumah’ skuad Singa.

Pengguna ‘Hejusk lejs’ menyifatkan Stadium Negara lama sebagai tempat lahirnya sorakan ikonik ‘Kallang Roar’.

“Stadium lama itulah ‘Kallang Roar’ yang sebenar. Sorakan itu bermula dari stadium lama. Ketika itu, sorakannya benar-benar seperti ngauman singa Kallang,” tulisnya.

Pengguna ‘Nawerahs.dm’ pula berkata beliau sendiri pernah berada dalam kalangan ribuan penyokong yang memenuhi stadium itu.

“Saya berada di sana, menyaksikan dan merasakan sendiri suasana kira-kira 55,000 penyokong. Suasananya menakjubkan!

“‘Kallang Wave’, lantai yang bergegar, dan sorakan ‘Ole’... suasananya berbeza dengan Stadium Negara yang baru,” katanya.

Sorakan puluhan ribu penyokong, ‘Kallang Wave’, dan gegaran stadium antara kenangan yang dikongsi warganet mengenai suasana perlawanan di Stadium Negara lama.
Sorakan puluhan ribu penyokong, ‘Kallang Wave’, dan gegaran stadium antara kenangan yang dikongsi warganet mengenai suasana perlawanan di Stadium Negara lama. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK POPPY.NATION

Kenangan terhadap Stadium Negara lama juga melangkaui apa yang berlaku sepanjang 90 minit perlawanan.

Bagi sesetengah penyokong, perjalanan menuju ke stadium, makanan yang dijual di sekitarnya, dan lautan manusia yang menuju ke Stadium Negara bersama-sama turut menjadi sebahagian daripada pengalaman menyaksikan bola sepak tempatan ketika itu.

Pengguna ‘Tendare’ misalnya terkenang perarakan penyokong dari stesen MRT Kallang ke stadium, selain kunjungannya ke kedai sukan David Lee di Kompleks Joo Chiat pada hujung minggu.

Seorang lagi pengguna, ‘SZ’, berkata beliau bersyukur sempat merasakan sendiri ‘gempa Kallang’, ‘Kallang Roar’ dan ‘Kallang Wave’, selain menikmati minuman, karipap, dan popiah.

Bagi pengguna ‘Vijay Anand’ pula, antara kenangan yang masih terpahat dalam ingatannya ialah apabila penyokong menghentakkan kaki secara serentak sehingga mencetuskan suasana gemuruh di stadium.

“Apabila kami, para penyokong, menghentakkan kaki bersama-sama, meniup wisel dan melaungkan ‘referee kayu’... Stadium Negara menjadi lengkap.

“55,000 penonton melakukan ‘Kallang Roar’ dan ‘Kallang Wave’... ia benar-benar nostalgia,” kongsinya.

Selain nostalgia, video itu turut mencetuskan perbandingan antara suasana bola sepak Singapura dahulu dengan hari ini.

“Saya rindukan zaman itu. Ia seronok ketika itu. Sekarang tiada apa yang dapat dilihat dan dirasakan,” tulis pengguna ‘Jumani Ramin’.

Pengguna ‘Wayne’ pula merumuskan kerinduannya dengan ringkas:

“Sudah berlalu zaman semangat Singapura.”

Namun, beberapa pengguna berpandangan suasana sedemikian masih boleh dihidupkan kembali sekiranya penyokong kembali memberikan sokongan padu kepada skuad negara.

Pengguna ‘tokitoyo’ berkata kumpulan penyokong SingaBrigade sedang berusaha mengembalikan budaya sorakan itu, sementara pengguna ‘footstepfinds’ berpandangan peminat hari ini mempunyai jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi pemain.

Stadium Negara lama menjadi pentas kepada pelbagai detik bersejarah bola sepak Singapura sebelum ia ditutup pada 2007 dan kemudian memberi laluan kepada pembangunan Hab Sukan Singapura.

Hampir dua dekad berlalu, namun kenangan malam 31 Januari 2007 itu masih segar dalam ingatan sebahagian penyokong, yang mengimbas bukan sahaja kemenangan skuad Singa, malah suasana puluhan ribu penyokong yang memenuhi Stadium Negara lama.

Laporan berkaitan
Imbau detik ikonik sambutan NDP di Stadium Negara rentas dekadAug 7, 2026 | 2:22 PM
Gugur di Bangkok, tapi perjuangan Singa belum selesai  Aug 19, 2026 | 2:45 PM
Mata-MataBH LABStadium Negara