Isu infestasi tikus: Kampung Yassin dakwa punca dari luar, mahu kawalan dipertingkat

Seekor tikus dilihat di sebuah kedai makan di Kampung Admiralty. - Foto FACEBOOK NINA NARINA

Seekor tikus dilihat di sebuah kedai makan di Kampung Admiralty. - Foto FACEBOOK NINA NARINA

Isu infestasi tikus: Kampung Yassin dakwa punca dari luar, mahu kawalan dipertingkat

Isu infestasi tikus: Kampung Yassin dakwa punca dari luar, mahu kawalan dipertingkat

Kedai makan Kampung Yassin yang terletak di Admiralty mendakwa telah berdepan isu kawalan perosak yang berterusan akibat faktor persekitaran luar.

Menjawab pertanyaan Berita Harian (BH), jurucakapnya berkata masalah tikus dipercayai berpunca dari kawasan luar bangunan sebelum memasuki premis dan menjejas beberapa pengendali makanan lain di Kampung Admiralty.

“Isu ini bukan hanya melibatkan unit kami sahaja, malah perkara tersebut telah beberapa kali dilaporkan kepada pihak pengurusan bangunan serta agensi berkaitan sebelum ini,” ujarnya.

Isu kebersihan timbul setelah satu rakaman video memaparkan seekor tikus merayap di dalam sebuah restoran yang dipercayai Kampung Yassin di Kampung Admiralty, tular di media sosial lalu menimbulkan rasa jijik dalam kalangan netizen.

Menurut Kampung Yassin, mereka mengalami masalah sedemikian sejak 2023.

Premis Kampung Yassin terletak di bahagian perimeter luar bangunan, bersebelahan kawasan hentian teksi, menjadikan mereka antara pengendali yang paling terdedah kepada kemasukan perosak dari luar.

Sebagai pengendali makanan, mereka menegaskan bahawa aspek kebersihan, sanitasi dan kawalan perosak sentiasa diberi keutamaan.

Premis mereka mempunyai kontrak perkhidmatan kawalan perosak secara tetap, dengan sesi rawatan terbaru dijalankan pada 14 dan 20 Mei 2026.

Selain itu, langkah pencegahan dan pemantauan rutin turut dilaksanakan secara konsisten di dalam premis.

Walau bagaimanapun, pihak Kampung Yassin percaya masalah berulang itu berpunca daripada kawasan luar dan ruang bersama yang berada di luar kawalan mereka.

Mereka berharap pihak berkepentingan dapat memperkukuhkan langkah kawalan perosak di kawasan luar bangunan serta menangani punca utama infestasi yang menjejaskan para pengendali di Kampung Admiralty.

Seorang pemilik perniagaan kecil yang menjual pakaian kanak-kanak di Instagram yang dikenali sebagai Cik Joyz, telah memuat naik video pada 19 Mei, menyorotkan kamera ke arah seluruh restoran.

Video 23 saat itu menunjukkan seekor tikus merayap sepanjang tebing dan cuba memanjat ke atas.

Cik Joyz memberitahu laman web kewartawanan warga Stomp bahawa beliau menyaksikan kejadian itu pada 15 Mei sekitar 3 pagi.

Beliau juga mendakwa terdapat banyak tikus di dalam bangunan itu.

“Terdapat lebih banyak tikus di tingkat atas di pusat penjaja. Ini di Kampung Admiralty,” tulis Cik Joyz dalam kapsyen video tersebut.

Beliau menambah bahawa beliau melihat lebih daripada tiga ekor tikus berkeliaran dalam tandas di dalam bangunan itu, menyifatkan ia sebagai “saiz anak kucing yang baru lahir”.

“Buat saya menggigil. Sebab macam jijik?

“Buat masa ini dunia sedang terjejas oleh Hantavirus baru. Melihat tikus dan haiwan seakannya ini benar-benar membuatkan saya rasa mual,” tambahnya.

Sebagai respons kepada pertanyaan Stomp, Agensi Makanan Singapura (SFA) berkata ia sedang menyiasat perkara itu.

Dalam kejadian berasingan pada 9 Mei, tikus dilihat sedang menikmati makanan di luar sebuah restoran di Amoy Street, yang mendorong siasatan oleh SFA.

Satu lagi penemuan dilaporkan pada 7 Mei di cawangan Ngee Ann City di Cold Storage.

Ada sesetengah netizen yang terhibur dengan catatan itu, manakala ada juga yang meluahkan rasa jijik.

“Mereka ada di mana-mana! Sangat menjengkelkan! Kadangkala mereka juga boleh masuk ke rumah tingkat bawah atau sekolah kolong/perindustrian. Malah kantin sekolah rendah/menengah,” tulis seorang netizen.

Beberapa orang juga merujuk kepada wabak Hantavirus yang boleh merebak daripada tikus kepada manusia, sementara yang lain menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan.

“Kampung kan… sudah tentu ada tikus,” seorang lagi berseloroh.

Menurut nasihat SFA, aktiviti tikus boleh dicegah dengan memastikan premis umum bersih dan kemas, serta mengamalkan pengurusan sampah yang baik.

Penampakan tikus juga boleh dilaporkan kepada Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) melalui aplikasi OneService.