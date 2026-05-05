Jalil Hamid pergi sebelum pelancaran buku autobiografi di S’pura
May 5, 2026 | 12:30 PM
Pelakon veteran Jalil Hamid meninggal dunia di kediamannya pada 4 Mei. - Foto FAIL
Anak kelima kepada Allahyarham pelakon veteran Jalil Hamid, Cik Afiqah Jalil, berkongsi perancangan keluarga yang tidak sempat direalisasikan, termasuk pelancaran buku autobiografi Allahyarham di Singapura minggu depan.
“Kami memang sudah rancang untuk ke Singapura bersama-sama. Semua persiapan termasuk pasport sudah siap.
