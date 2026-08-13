Selepas tiga tahun bertanding, pasukan Madrasah Aljunied Al-Islamiah akhirnya muncul johan bagi kategori bahasa Arab dalam Kejohanan Debat Antara Sekolah (IDC) ke-23, yang berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), di Selangor, pada 9 Ogos.

Pertandingan itu, yang berlangsung dari 7 hingga 9 Ogos, disertai 10 pasukan terbaik yang berjaya melepasi pusingan kelayakan dalam talian pada Julai.

Pasukan johan tersebut berdepan persaingan sengit antara 44 lagi pasukan dari serata Malaysia, Indonesia, serta Singapura, dan berjaya memenangi wang tunai sebanyak RM2,000 ($626.21).

Menurut pasukan johan, kejayaan itu lebih bermakna buat mereka kerana diraih tepat pada Hari Kebangsaan Singapura.

Pembahas terbaik daripada Madrasah Aljunied, Nuha Zahra Mohamad Adil, 16 tahun, berkata beliau berasa bangga kerana berpeluang mewakili Singapura dan membawa pulang gelaran johan pada hari istimewa itu.

“Saya berasa sangat bersyukur dan gembira dapat membanggakan nama Singapura dan sekolah pada Hari Kebangsaan kita,” ujar Nuha kepada Berita Harian (BH).

BH juga difahamkan bahawa beliau dan rakan sepasukan menaiki pentas untuk menerima hadiah sambil mengibarkan bendera Singapura dengan bangga.

Menurut guru yang mengendalikan kelab debat Madrasah Aljunied, Ustazah Siti Aisyah Baharuddin, kemenangan itu juga berkat kerja keras pelajar.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (CID) Bukit Aman, Pesuruhjaya Polis (CP) M. Kumar, berkata siasatan awal menunjukkan salah seorang penculik telah membantu lelaki warga Singapura memasuki Malaysia secara haram.

Warga S’pura, teman wanita jadi mangsa culik di M’sia berjaya diselamatkan

Aug 12, 2026 | 9:35 PM
Mohamed Muhaimin Mohamed Sulaiman didakwa atas tuduhan pecah amanah pada 12 Ogos.

Pegawai Masjid  Al-Mawaddah  didakwa seleweng wang derma lebih $14,000

Aug 12, 2026 | 3:48 PM
SingapoNur Aisyah Lyana Mohamed Satria, MDDI, AI, deepfake

Terima biasiswa MDDI dalami program sarjana teknologi, ehwal global di Paris, Madrid

Aug 12, 2026 | 5:00 PM
Taman baru, Orchard Road, Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, Penang Open Space

Taman baru di Orchard Road bakal gabung Taman Istana, Dhoby Ghaut Green, ruang terbuka Penang Road

Aug 12, 2026 | 2:16 PM
pesalah halang lelaki pisau, Osman Sidin, Clementi Mall

‘Wira Clementi’ berani pertaruh nyawa tumpaskan lelaki bersenjata

Aug 12, 2026 | 4:57 PM
perniagaan kanak-kanak, keusahawanan muda, pengalaman berniaga

Jual hasil tangan sendiri, peniaga cilik timba pengalaman kendali reruai

Aug 13, 2026 | 5:30 AM
Malaysia, Johor, pertanian, Md Israk Abdullah

Johor pacu produktiviti tanah pertanian, tarik belia sertai sektor agromakanan

Aug 12, 2026 | 6:04 PM
KLIA, sindiket dadah, lapangan terbang

Kawalan di KLIA diperketat, sindiket dadah alih ke lapangan terbang Pulau Pinang

Aug 12, 2026 | 4:08 PM
pengutip sampah, peluang kedua, ubah kehidupan

Kerja kutip sampah beri pemuda peluang kedua ubah kehidupan

Aug 12, 2026 | 3:55 PM
Pencalonan, Anugerah Persuratan 2026, Skrip Drama Pentas tanpa ISBN

Pencalonan Anugerah Persuratan 2026 kini dibuka, terima Skrip Drama Pentas tanpa ISBN

Aug 12, 2026 | 2:00 PM

Menurutnya, para pelajar telah berlatih sekitar lapan jam setiap Sabtu sejak April untuk membina kemahiran mereka dari segi pengetahuan, bantahan, dan celahan.

Menjelang hari pertandingan, mereka juga menghadiri latihan tambahan dari 8 malam hingga 10 malam untuk tiga hingga empat kali seminggu sejak Julai, tambah Ustazah Siti Aisyah.

“Pertandingan ini telah mengasah pemikiran kritis dan kefasihan pelajar dalam bahasa Arab, kedua-duanya kemahiran penting untuk melahirkan pemimpin Islam global, iaitu visi madrasah kami,” jelas beliau.

Menurutnya lagi, Madrasah Aljunied telah menghantar tiga pasukan untuk penyertaan mereka kali ini. Dari tiga pasukan itu, satu berjaya membawa pulang gelaran johan manakala dua lagi mara hingga ke peringkat separuh akhir dan pusingan kelayakan.

Pembahas terbaik daripada Madrasah Aljunied Al-Islamiah, Nuha Zahra Mohamad Adil (dua dari kiri), berkata kerjasama antara rakan sepasukan merupakan antara aspek penting dalam debat.
Pembahas terbaik daripada Madrasah Aljunied Al-Islamiah, Nuha Zahra Mohamad Adil (dua dari kiri), berkata kerjasama antara rakan sepasukan merupakan antara aspek penting dalam debat. - Foto SITI AISYAH BAHARUDDIN

Pasukan johan tersebut terdiri daripada dua pelajar Menengah Empat, iaitu Nuha, dan Muhammad Hannan Mohammad Hafiz; serta dua pelajar pra-universiti tahun pertama, Nur Insyirah Norazlan, dan Raihana Zari.

Untuk pusingan terakhir pertandingan itu, Madrasah Aljunied telah menewaskan pasukan Maahad Muar dari Malaysia dengan keputusan sebulat suara 7-0, di mana tujuh ahli juri menyokong kemenangan madrasah tersebut.

“Debat memerlukan kerjasama yang baik antara ahli pasukan kerana kami perlu saling menyokong dan membantu.

“Saya bersyukur dapat rakan sepasukan yang saling menyokong dan membuat pengalaman debat ini sangat bermakna,” luah Nuha.

Menurutnya, beliau dan rakan sepasukan juga menerima sokongan utuh dari alumni dan guru madrasah yang turut hadir di pertandingan itu.

“Kami sangat berterima kasih kepada mereka yang telah menyokong kami termasuk pihak sekolah.

“Ini merupakan satu pengakhiran manis kepada penglibatan saya dalam kelab debat sebelum saya mengikuti Program Diploma Baccalaureate Antarabangsa (IBDP) tahun depan,” tambah beliau.

Laporan berkaitan
Dari Madrasah ke Istana: Pentas mengasah kepimpinan agamawan dari kaca mata S’puraJul 31, 2026 | 5:30 AM
Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim juarai bahas 4PMJul 13, 2026 | 5:30 AM
Mata-MataBH LABmadrasah aljunied al-islamiahdebat