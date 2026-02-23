Nenek 65 tahun sertai latihan silat demi dalami seni warisan
Premium
Nenek 65 tahun sertai latihan silat demi dalami seni warisan
Pesara cabar tanggapan masyarakat seni pertahankan diri hanya untuk orang muda
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Pesara daripada bidang kejuruteraan, Cik Rohaniah Mohamed, baru-baru ini menyertai kelas silat pada usia 65 tahun. Cik Rohaniah kini menjadi inspirasi kepada warga emas lain untuk mencuba perkara baru. - Foto BH oleh KHALID BABA
Pada usia 65 tahun, Cik Rohaniah Mohamed, melangkah ke gelanggang silat untuk mula berjinak-jinak dalam seni mempertahankan diri itu.
Beliau berbuat demikian demi mengekalkan gaya hidup sihat dan aktif, serta menjadi lebih berdikari dalam mencuba sesuatu di luar zon selesanya selain mendalami seni warisan.
Laporan berkaitan
Hampir 500 pesilat sertai Kejohanan Pencak Silat Kebangsaan 2026 Feb 6, 2026 | 5:11 PM