Nenek 65 tahun sertai latihan silat demi dalami seni warisan

Nenek 65 tahun sertai latihan silat demi dalami seni warisan

Pesara cabar tanggapan masyarakat seni pertahankan diri hanya untuk orang muda
Mata-MataBH LABSILATUSIA LANJUT
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Farah Dhabitah Abu Samah
Pesara daripada bidang kejuruteraan, Cik Rohaniah Mohamed, baru-baru ini menyertai kelas silat pada usia 65 tahun. Cik Rohaniah kini menjadi inspirasi kepada warga emas lain untuk mencuba perkara baru. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pada usia 65 tahun, Cik Rohaniah Mohamed, melangkah ke gelanggang silat untuk mula berjinak-jinak dalam seni mempertahankan diri itu.

Beliau berbuat demikian demi mengekalkan gaya hidup sihat dan aktif, serta menjadi lebih berdikari dalam mencuba sesuatu di luar zon selesanya selain mendalami seni warisan.

