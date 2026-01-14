SPH Logo mobile
Netizen geli hati gerai roti perata bertema Liverpool di Teban Gardens

Jan 14, 2026 | 4:51 PM
Gerai makanan Haji E-Moiden baru-baru ini viral kerana menggunakan slogan yang dikatakan meraih inspirasi daripada lagu ikonik Liverpool, You’ll Never Walk Alone.
Gerai makanan Haji E-Moiden baru-baru ini viral kerana menggunakan slogan yang dikatakan meraih inspirasi daripada lagu ikonik Liverpool, You’ll Never Walk Alone. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK/HUNGRYGORILLA

Sebuah video memaparkan gerai roti perata di pusat penjaja Teban Gardens berdekatan Jurong East, baru-baru ini mencuri perhatian netizen selepas tular di TikTok.

Gerai Haji E-Moiden menjadi bualan ramai, dengan slogan yang dipaparkan di papan tandanya diolah secara kreatif menjadi You’ll Never Eat Prata Alone (anda tidak akan pernah bersendirian makan perata), sekali gus menghiburkan peminat bola sepak dan pencinta makanan tempatan.

Slogan itu dikatakan meraih inspirasi daripada lagu ikonik kelab bolasepak Liverpool yang bertajuk You’ll Never Walk Alone.

Dalam video yang dimuat naik ke akaun HungryGorilla88, pengguna TikTok secara berseloroh mendakwa pegerai kedai tersebut merupakan bekas pemain kelab dari England itu.

View post on TikTok

Video tersebut mengundang komen daripada netizen yang berseloroh mengatakan pemilik gerai itu ialah pemain terkenal Liverpool, Mohamed Salah, dengan seorang pengguna, ‘Lone ranger’ menulis, “Ini bukan Mo Salah… ini Mo Betul!”

Antara komen yang turut mencuit hati juga adalah daripada pengguna ‘Tommy Ong’ yang berkata: “Jika saya beli dari gerai ini ada diskaun tak? Sebab saya peminat Manchester United.”

Pengguna ‘Pradzer0’ berkata: “Iya betul...beliau pernah bermain untuk Liverpool (tetapi) di dalam permainan video.”

Satu demi satu jenaka memenuhi ruang komen tetapi satu perkara dipersetujui ramai – perata di gerai ini dikatakan antara yang paling sedap di Singapura.

