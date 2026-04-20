Topic followed successfullyGo to BHku
Apr 20, 2026 | 6:42 PM
Penny University tutup cawangan di Jalan Klapa pada 3 Mei
Kafe Penny University di 17 Jalan Klapa bakal tutup tirai pada 3 Mei. Pengumuman itu dilakukan menerusi satu hantaran di Instagram pada 18 April. - Foto INSTAGRAM PETER SUTEDJA
Selepas empat tahun menyajikan kopi dan hidangan brunch di Jalan Klapa, kafe Penny University bakal melabuhkan tirainya di cawangan itu secara rasmi pada 3 Mei ini.
Berita sedih itu dikongsi sendiri oleh pihak pengurusan kafe tersebut menerusi satu hantaran di Instagram pada 18 April.
