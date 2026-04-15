‘Takkan belum perang dah serah kalah?’: Cef Bob tekad terus bertahan
Apr 15, 2026 | 6:16 PM
Cef selebriti tempatan dan usahawan makanan dan minuman, Cef Bob, kongsi cabaran kos yang melonjak sehingga 50 peratus ekoran kenaikan harga diesel di negara jiran yang menjejaskan kos logistik. - Foto FACEBOOK CHEF BOB
Cef selebriti tempatan, dan usahawan makan dan minuman (F&B), Encik Shahrizal Salleh, yang lebih mesra dikenali sebagai Cef Bob, mendedahkan perniagaan terbarunya berdepan cabaran besar selepas kos pelaburan melonjak hingga 50 peratus.
Meskipun mengakui perniagaannya kini sedang mengalami kerugian, beliau tekad mengekalkan harga jualan lama buat masa ini demi prinsip perniagaan.
