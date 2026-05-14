Polis beri amaran penipuan samar pegawai kanan pemerintah
May 14, 2026 | 9:29 PM
Kes penipuan yang melibatkan penipu menyamar sebagai pegawai kanan pemerintah telah meningkat sejak awal Mei 2026. - Foto SPF
Polis memberi amaran kepada masyarakat umum supaya berwaspada terhadap penipuan yang melibatkan penipu menyamar sebagai pegawai kanan pemerintah, termasuk sebagai “Setiausaha kepada Kabinet”.
Ini selepas kes berkenaan telah meningkat sejak awal Mei tahun ini (2026).
