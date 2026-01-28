Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Waktu menunggu jadi waktu membaca

Dalam satu video yang dimuat naik ke akaun TikTok @readwithanaaa, dilihat pengguna akaun berkenaan bersama anak-anaknya yang sedang membaca buku elektronik (e-buku) di sebuah restoran. - Foto TANGKAP LAYAR TIKTOK/READWITHANAAA

Apakah tabiat kebiasaan orang ramai sewaktu menunggu ketibaan makanan yang dipesan?

Jika ia satu pertemuan bersama keluarga, mungkin masa diluangkan dengan berbual-bual bagi mengisi waktu.

Tidak kurang juga mereka yang mencapai telefon bimbit, lalu ibu jari mula melungsuri pelbagai aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Namun, bagi seorang pengguna TikTok, @readwithanaaa, tabiat keluarganya ketika menunggu makanan dihidangkan agak berbeza.

Dalam satu video yang dimuat naik ke akaun TikTok miliknya, pengguna berkenaan dilihat bersama anak-anaknya yang sedang membaca buku elektronik (e-buku) di sebuah restoran.

Kapsyen yang disertakan pada klip tersebut berbunyi: “Ini kehidupan anda sekarang.

“Masa membaca sebelum makanan tiba. Anak bongsu terlupa membawa Kindle (e-buku).”

Berita Harian telah menghubungi pengguna TikTok berkenaan untuk mendapatkan maklum balas.

Klip selama tujuh saat yang dimuat naik pada 24 Januari itu telah meraih lebih 91,000 tontonan, lebih 8,300 tanda suka serta sekitar 130 komen.

Ramai netizen di TikTok mencurahkan kata-kata pujian terhadap gaya pengasuhan tersebut, malah menyatakan harapan agar tabiat serupa dapat diterapkan dalam kalangan anak-anak mereka juga.

Seorang pengguna TikTok, @sundae.n.fries.0, menulis: ““Inilah contoh keibubapaan pada tahap terbaik.”

“Saya berharap dapat menjalani gaya hidup seperti ini bersama keluarga saya. Saya sedang menerapkan minat ini dalam diri anak perempuan saya sekarang,” tulis seorang lagi pengguna, @dibabahar.

Ada juga yang bergurau mengenai keupayaannya membaca dengan tenang sementara dikelilingi anak-anaknya.