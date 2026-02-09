Warga S’pura hidap demensia dilapor hilang di KL
Seorang warga emas Singapura menghidap demensia ringan telah dilaporkan hilang di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 Februari, kongsi anak menantu lelakinya menerusi satu hantaran di Instagram, daripada akaun @wan_toh.
Menurut hantaran itu, mangsa yang dikenali sebagai Encik Halim Yunos, kali terakhir dilihat di kawasan sekitar perumahan Anggun Residence, di 4 Jalan Doraisamy, Kuala Lumpur.
Dalam hantaran itu, menantunya yang dikenali sebagai ‘Wan’ menulis:
“Bapa mentua saya Halim Bin Yunos kini hilang dan mempunyai demensia ringan. Sekiranya sesiapa ternampak beliau atau mempunyai sebarang maklumat, mohon hubungi saya terus di +65 9487 7672.”
Dalam hantaran itu juga, Wan menunjukkan gambar terakhir Encik Halim sebelum hilang yang memakai baju bercorak batik berwarna biru muda dan coklat.
Berita Harian telah menghubungi keluarganya untuk dapatkan maklumat lanjut.