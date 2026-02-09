Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang warga emas Singapura, Encik Halim Yunos, telah dilaporkan hilang pada 7 Februari. Pakaian terakhirnya adalah baju batik berwarna biru dan coklat dan kali terakhir dilihat di sekitar Anggun Residence, di 4 Jalan Doraisamy, Kualu Lumpur. - Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM WAN_TOH

Seorang warga emas Singapura, Encik Halim Yunos, telah dilaporkan hilang pada 7 Februari. Pakaian terakhirnya adalah baju batik berwarna biru dan coklat dan kali terakhir dilihat di sekitar Anggun Residence, di 4 Jalan Doraisamy, Kualu Lumpur. - Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM WAN_TOH

Seorang warga emas Singapura menghidap demensia ringan telah dilaporkan hilang di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 Februari, kongsi anak menantu lelakinya menerusi satu hantaran di Instagram, daripada akaun @wan_toh.

Menurut hantaran itu, mangsa yang dikenali sebagai Encik Halim Yunos, kali terakhir dilihat di kawasan sekitar perumahan Anggun Residence, di 4 Jalan Doraisamy, Kuala Lumpur.

Dalam hantaran itu, menantunya yang dikenali sebagai ‘Wan’ menulis:

“Bapa mentua saya Halim Bin Yunos kini hilang dan mempunyai demensia ringan. Sekiranya sesiapa ternampak beliau atau mempunyai sebarang maklumat, mohon hubungi saya terus di +65 9487 7672.”

Dalam hantaran itu juga, Wan menunjukkan gambar terakhir Encik Halim sebelum hilang yang memakai baju bercorak batik berwarna biru muda dan coklat.