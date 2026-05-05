Topic followed successfullyGo to BHku
Warga S’pura kumpul duit mahu beli tanah di JB demi kebajikan kucing terbiar
Warga S’pura kumpul duit mahu beli tanah di JB demi kebajikan kucing terbiar
May 5, 2026 | 4:28 PM
Warga S’pura kumpul duit mahu beli tanah di JB demi kebajikan kucing terbiar
Lebih 100 kucing jalanan kini ditempatkan dalam ruang yang hanya mampu menampung sekitar 50 ekor, lantas mewujudkan keadaan yang semakin sesak di sebuah tempat perlindungan di Johor Bahru.
Demikian suasana yang digambarkan warga Singapura, Cik Nur Amira Jumali, yang sedang berusaha memindahkan kesemua kucing itu ke lokasi baharu sambil berdepan cabaran kewangan dan operasi harian.
Laporan berkaitan
Warga S’pura korban duit simpanan demi bina tempat kucing berlindung di JBMar 4, 2025 | 3:22 PM
‘Ibu titipan’ lindungi, hampir 250 kucing sejak 2017Aug 1, 2025 | 11:27 AM